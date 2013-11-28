ساز از صدا افتاد، آهنگساز از نفس/ دوتارنواز خراسان شمالي درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سليمان ولي نژاد، دوتارنواز خراسان شمالي و از نسل بخشي هاي شيروان چهارشنبه شب در سن 47 سالگي بر اثر سكته قلبي در فاروج درگذشت.

او يكي از برترين دوتارنوازان خطه خراسان و شاخص ترين بخشي هاي موسيقي مقامي شمال شرق كشور بود كه تاكنون چندين مقام را در جشنواره هاي ملي، استاني و منطقه اي كسب كرده بود.

مرحوم ولي نژاد متولد 1345 در روستاي گليان شيروان بود و از جانبازان هشت سال جنگ تحميلي به شمار مي رفت.

از اين هنرمند مردمي سه فرزند به يادگار مانده است.

بر اساس برنامه قرار است امروز(پنج شنبه) پيكر اين هنرمند موسيقي مقامي خراسان شمالي از فاروج تا گليان، روستاي زادگاهش در شهرستان شيروان تشييع و در مزار اين روستا به خاك سپرده شود.