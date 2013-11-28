شهردار دو شهر غرب مازندران تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تنکابن در اولین انتخابات، سید امیر حسینی جو را با هفت رای به عنوان شهردار این شهر انتخاب کرده بودند که پس از مدتی حسینی جو در حکمی از سوی ربیع فلاح استاندار مازندران به عنوان فرماندار شهرستان عباس آباد منصوب شد.

حسینی جو، حکم فرمانداری را به سمت شهرداری ارجح دانست و شورای شهر را با با یک حکم انستعفای شورای قبلی و انصراف شهردار منسب در زمین و هوا معلق نگاه داشت.

هر چند حسینی جود در مراسم تحلیف و معارفه خود به سمت فرماندار شهرستان عباس آباد نسبت به این اقدام خود پوزش خواست، اما تکلیف شورای شهر تنکابن را برای انتخاب شهردار جدید مضاعف کرد.

با حجم انبوه چراههایی که از سوی مردم مطرح شد، اعضای شورای شهر تمام تلاش خود را برای انتخاب شهرداری با سابقه، متخصص، متعهد، کاربل و توان اجرایی و مدیریتی بالا به کار بست و در نهایت پس از مدتها تحقیق و بررسی، عقیل عشوری مسئول حراست و معاو شهردار سابق تنکابن، شهردار سابق کلارآباد و کارمند شهرداری تنکابن به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

در شهر خرم آباد نیز که سالها به دلیل بی توجهی های مسئولان، گرد و غبار فراموشی بر روی آن نشسته بود، پس از استعفای تقی جعفر پور، شهردار قبلی، مظاهر معافی به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد.

حکم این دو شهردار منتخب برای تایید به کمیسیون شهری استانداری فرستاده شد که پس از تایید نهایی مراسم معارفه برگزار می شود.