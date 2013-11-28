جدول قیمت سکه و ارز در پنج شنبه/ دلار 2980 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنج شنبه هفته جاری در بازار 866 هزار تومان، طرح قدیم 867 هزار تومان، نیم سکه 446 هزار تومان، ربع سکه 258 هزار تومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 970 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1241 دلار است.

در همین حال،، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2970 تومان، هر یورو را 4015 تومان، هر پوند را 4810 تومان و هر درهم امارات را 812 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز