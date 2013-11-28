ناراحتم نمی توانم پرسپولیس را برابر تراکتورسازی همراهی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان که نمی تواند تیمش را در دیدار روز جمعه برابر تراکتورسازی در هفته اول دور برگشت لیگ سیزدهم همراهی کند ضمن بیان این مطلب گفت: از اینکه فردا به علت سه اخطاره بودن نمی توانم پرسپولیس را همراهی کنم واقعا ناراحت هستم اما چیزی که باعث امید من می شود دعای اثربخش قلب های هواداران و ساق های بازیکنان است.

وی ادامه داد: فردا همه با هم برای پیروزی و تثبیت صدرنشینی تیم محبوبمان دعا خواهیم کرد.

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و پرسپولیس در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر عصر فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد شد.