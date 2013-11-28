روند صعودی بسکتبال آذربایجان شرقی/ ضرورت توجه مناسب به رده های پایه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان صبح پنج شنبه در نشست تخصصی هیات بسکتبال استان اظهار داشت : سرمایه گذاری مناسبی برای سنین پایه در استان صورت گرفته است و در سال 92 در رده سنی جوانان یک نفر به تیم ملی راه یافته است.

وی ادامه داد: نهادهای مختلفی در زمینه کشف استعداد در ورزش بسکتبال مرتبط هستند که در این زمینه آموزش و پرورش اقدامات مناسبی برای شناسایی افراد مستعد و معرفی آن ها به اداره ورزش برداشته است.

اسبقیان با اشاره به سایر برنامه های اجرا شده برای رشد بسکتبال استان گفت : توجه به مربيان و بالا بردن سطح علمي آنها، پرداختن به شهرستان ها ، ورزش بانوان و همگاني كردن اين رشته از برنامه هايي است كه در برنامه توسعه پنج ساله گنجانده شده كه با تحقق اين اهداف، آينده روشني براي بسكتبال آذربايجان شرقي قابل ترسيم است.

وی با بیان اینکه بسکتبال آذربایجان شرقی توانسته از استعدادها و ظرفیت موجود نهایت استفاده را ببرد، گفت : در طول چندین سال گذشته بهترین نتایج را در مسابقات منطقه کشور در همه رده های سنی و در دو بخش پسران و دختران کسب کرده ایم که همه این نتایج از تمرینات مستمر و اردوهای منظم تیم ها ناشی شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان افزود : امکانات سخت افزاری هیات بسکتبال در شهرستان ها از جایگاه خوبی برخوردار بوده ولی در شهر تبریز نیاز به اختصاص سالن های بیشتری در این زمینه است و در تبریز بانوان در تمامی رده ها خصوصا مینی بسکتبال فعالیت مناسبی دارد.