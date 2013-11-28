هشت طرح زیربنایی مبتنی بر سند آمایش خراسان رضوی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی در جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان با اشاره به لزوم وجود یک مجتمع آموزش عالی در تربت جام، با کلیات آن در سایت 100 هکتاری در محور تربت جام- باخرز موافقت کرد.

وی افزود: اجرای این طرح منوط به جا به جایی کارخانه های آسفالت و بازیافت پسماند، داشتن پیوست پدافند غیرعامل و اخذ استعلام شرکت گاز و راه و شهرسازی در مورد احداث جاده دسترسی و رعایت حریم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی همچنین با تمدید مهلت احداث مجتمع خدماتی- رفاهی در شهرستان بجستان و ارائه طرح تثبیت شهرک صنعتی شماره یک شهرستان مه ولات در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان موافقت نمود.

واحدی همچنین احداث واحد ترمینال پسته در هزار و 200 متر از اراضی بردسکن واقع در محور بردسکن - شهرآباد را از دیگر مصوبات جلسه اعلام کرد.

وی در خصوص طرح گردشگری اختر در حریم شهرستان طرقبه نیز پس از بررسی استعلام دستگاه های اجرایی گفت: این طرح نیاز به بررسی بیشتر دستگاه های اجرایی مربوطه دارد و پس از مطالعه مجدد در کارگروه ارائه خواهد شد.

احداث دو شرکت حمل و نقل و کارگاه بلوک سیمانی در شهرستان خواف در صورت پاسخ مثبت استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از دیگر مواردی بود که در کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان مصوب شد.

واحدی با بیان این که تمام طرح ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قابلیت اجرا پیدا می کند، افزود: پیش از آن سرمایه گذاران مجاز به انجام فعالیت فیزیکی نیستند.