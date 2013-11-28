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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

واحدی:

هشت طرح زیربنایی مبتنی بر سند آمایش خراسان رضوی بررسی شد

هشت طرح زیربنایی مبتنی بر سند آمایش خراسان رضوی بررسی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اجرای طرح های توسعه ای مبتنی بر سند آمایش استان از بررسی هشت طرح زیربنایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی در جلسه  کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان با اشاره به لزوم وجود یک مجتمع آموزش عالی در تربت جام، با کلیات آن در سایت 100 هکتاری در محور تربت جام- باخرز موافقت کرد.

وی افزود: اجرای این طرح منوط به جا به جایی کارخانه های آسفالت و بازیافت پسماند، داشتن پیوست پدافند غیرعامل و اخذ استعلام شرکت گاز و راه و شهرسازی در مورد احداث جاده دسترسی و رعایت حریم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی همچنین با تمدید مهلت احداث مجتمع خدماتی- رفاهی در شهرستان بجستان و ارائه طرح تثبیت شهرک صنعتی شماره یک شهرستان مه ولات در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان موافقت نمود.

واحدی همچنین احداث واحد ترمینال پسته در هزار و 200 متر از اراضی بردسکن واقع در محور بردسکن -  شهرآباد را از دیگر مصوبات جلسه اعلام کرد.

وی در خصوص طرح گردشگری اختر در حریم شهرستان طرقبه نیز پس از بررسی استعلام دستگاه های اجرایی گفت: این طرح نیاز به بررسی بیشتر دستگاه های اجرایی مربوطه دارد و پس از مطالعه  مجدد در کارگروه ارائه خواهد شد.

احداث دو شرکت حمل و نقل و کارگاه بلوک سیمانی در شهرستان خواف در صورت پاسخ مثبت استعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از دیگر مواردی بود که در کارگروه تخصصی امور زیربنایی استان مصوب شد.

واحدی با بیان این که تمام طرح ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه  استان قابلیت اجرا پیدا می کند، افزود: پیش از آن سرمایه گذاران مجاز به انجام فعالیت فیزیکی نیستند.

کد مطلب 2184573

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