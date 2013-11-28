جذب نیروی انسانی تا راه اندازی فاز دوم پالایشگاه آبادان صورت نمی گیرد

مسلم رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استخدام و بکارگیری نیرو برای انجام کار توسط پیمانکاران صورت می گیرد و ارتباطی با این شرکت ندارد.



وی اظهار کرد: البته ما به پیمانکاران اعلام کردیم که باید اولویت نخست آنان نیروهای بومی باشند.



مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با بیان اینکه ثبت نام صورت گرفته کار منطقی نبوده است و هنوز فاز دو راه اندازی نشده که نیاز به نیرو داشته باشد، تصریح کرد: این استخدام پیمانکاری است و رسمی نخواهد بود.



رحیمی یادآور شد: در صورت شروع عملیات و با توجه به حجم کار، نیاز به بکارگیری چهار هزار نیرو از طریق پیمانکاران است.

وی گفت: اجرای کامل عملیات فاز دو پالایشگاه بین چهار تا شش سال کاری است.



وی بار دیگر بر این موضوع که استخدام نیرو هیچ ارتباطی با شرکت نفت آبادان ندارد تاکید کرد و گفت: نیروها از طریق پیمانکار جذب می شوند.