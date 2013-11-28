توسعه روابط تجاری کشورها مستلزم اجرای طرح تجارت ترجیحی است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ عبادالله اکبری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ اگرچه در حال حاضر نظام تجارت چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، تا حدود زیادی به گسترش تجارت کمک می نماید، اما موافقت نامه های دو جانبه کماکان به عنوان ابزار سیاست تجاری اهمیت خود را حفظ کرده اند.

وی با بیان اینکه برخی دکشورها به ویژه قدرت های بزرگ، موافقتنامه های تجارت ترجیحی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع راهبردی خود تلقی می کنند، اظهار داشت: امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی و اجرایی شدن آن مستلزم این است که مراحل چندی از جمله انتخاب طرف موافقت نامه و نیز مذاکره تجاری طی شده باشد.

اکبری با اشاره به اینکه موفقیت ابزار موافقت نامه های دو جانبه ترجیحی در گسترش تجارت، ارتباط مستقیم با نحوه به انجام رساندن مراحل قبلی آن، از جمله انتخاب طرف موافقت نامه دارد، اضافه کرد: با انتخاب صحیح و مبتنی بر اصول علمی طرف های مذاکره، امکان حصول به نتایج مورد انتظار در زمینه گسترش تجارت افزایش می یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پیشرفت واقعی و پایداری اقتصاد کشور و استان تا حد زیادی به توسعه صادرات وابسته است، ادامه داد: در آمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی زمینه های مناسبی را برای برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می کند.

وی با بیان اینکه براساس سند راهبرد توسعه صادرات غیر نفتی کشور، برنامه پنج ساله صادرات غیر نفتی کشور تدوین شده و برش استانی این سند نیز تدوین شده است اعلام کرد: بر این اساس در پایان برنامه پنج ساله یعنی در سال 93 پیش بینی دست یابی به 995 میلیون دلار و در سال 94 به 1.13 میلیارد دلار مجموع صادرات کالاها و خدمات در استان می رسیم.

وی با اشاره به صدور یک میلیون و 391 هزار تن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور به ارزش بیش از 397 میلیون دلار از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اعلام کرد:‌ میزان صادرات غیر نفتی از گمرکات و مبادی رسمی مرزی استان طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 37 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 24درصد رشد یافته است.

وی سیمان پورتلند، کنسانتره، سیب و هندوانه، ماست، بادام بدون پوست، محصولات کشاورزی و محصولات پلاستیکی به ترتیب بیشترین کالاهای صادر شده از استان در سالجاری عنوان و اعلام کرد:‌ همچنین از ابتدای سالجاری تا کنون هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش 329 میلیون دلار وارد آذربایجان غربی شده است.