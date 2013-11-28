نگرش امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه ارائه راهکار برای بازسازی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری پیش از ظهر پنجشنبه در سومین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در بندرعباس، اظهار داشت: خواننده دعاهای صحیفه سجادیه با اندکی ژرف نگری وتامل، لذتی معنوی و روحانی احساس می کند هرگز هیچ لذتی مادی با آن برابر نیست و درمی یابد که این کتاب، صحیفه معرفت است.

وی افزود: امام سجاد(ع) زینت عبادت کنندگان، که حیاتش پس از واقعه خونبار عاشورا به معجزه پهلو می زند، هدیه ای الهی بود از جانب خداوند مهربان به همه مسلمین تا پیوندشان با شریعت آسمانی گسسته نشود.

جادری ادامه داد: از این روست که حضور، وجود، پندار، کلام و سیره آن حضرت تماما راهنمایی است بسوی رستگاری دنیوی واخروی و المنت لله که آن زیباترین روح پرستنده و زینت عبادت کنندگان، راهنمایی درخشان نزد شیعیان به ودیعه گذارد.

وی اضافه کرد: نگرش امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه ارائه راهکار برای بازسازی جامعه و احیای اسلام ناب است که به دلیل خفقان حاکم بر آن دوره به شکل دعا متجلی می گردد.

مقام عالی دولت در استان هرمزگان عنوان کرد: صحیفه کامله سجادیه اثر جاودانه حضرت زین العابدین(ع) یکی از جامع ترین و ارزنده ترین منابع فرهنگی ناب اسلامی است که در میان آثار به جا مانده از این امام از همه مهمتر است.

وی افزود: این کتاب شریف که دومین کتابی است که در صدر اسلام تدوین شده است و از جهت اهمیت، پس از قرآن و نهج البلاغه قرار دارد و " اخت القرآن "، "زبور آل محمد" و "انجیل اهل بیت" لقب گرفته است.

جادری بیان کرد: از نکات بارز صحیفه سجادیه این است که با بررسی اجمالی این مجموعه ارزشمند نیز می توان به عمق و فراگیری آن پی برد.

وی در ادامه به کتاب رساله حقوق امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: تنها اشاره به عناوینی همچون "حق طلبکار"، حق کسی که به تو بدی کرده" و ...که در رساله حقوق به آن پرداخته شده مبین گستردگی معانی مندرج در این کتاب است.

عالی ترین مقام اجرایی دولت در هرمزگان با اشاره به شرایط و موقعیت مکانی و زمانی تدوین و تالیف صحیفه سجادیه، ابراز داشت: ساختار حاکمیت بنی امیه و نحوه حکومتشان برپایه تخریب اصول اخلاقی و انسانی بنا نهاده شده بود و به همین دلیل نیز در بین عوام بسیاری از رزایل، فضلیت و بسیاری از صفات نیک نیز نشانه انجماد فکر قلمداد می شد.

جادری تصریح کرد: در جامعه کنونی نیز تلاش دشمنان بر این است که مبانی اخلاقی و اسلامی را تخریب و تحریف کنند تا با سست کردن اخلاقیات و روابط صحیح انسانی به اهداف پلید خود دست یابند.

وی افزود: از این رو در مقطع کنونی یاری جستن از رهنمودهای متعالی و کارگشای این صحیفه بی بدیل، ضروری تر به نظر می رسد.