بیش از یک میلیارد تومان به مدارس استان گلستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی بازدیدی که در روزهای گذشته، از وضعیت مراکز آموزشی استان گلستان داشتند ،بیش از یک میلیارد تومان جهت بهبود فضای آموزشی به مدارس استان تخصیص دادند.

پایین محلی اظهار داشت : بازدیدی که روزهای اخیر توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در استان انجام شد، در راستای ارتقاء ساختار آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی بود.

وی در ادامه گفت: بر اساس این بازدیدها و بررسی های انجام گرفته، تعدادی لپ تاپ و مبالغی نظیر 40 الی 50 میلیون تومان نیز به برخی مدارس که در اجرای فرآیند آموزشی موفق، اما از لحاظ ساختار یا امکانات آموزشی ضعیف بودند، اهداء شد.

پایین محلی همچنین تصریح کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور دو روزه در استان گلستان از تمام مراکز آموزشی و تربیتی از قبیل مدارس آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها بازدید و تمام مسائل را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

وی با اعلام رضایت نسبی اعضای کمیسیون تحقیقات از ساختار آموزشی و پرورشی استان خاطر نشان کرد: مشکلاتی نظیر سرانه ها، ساختار ها و برخی کتب جدید التحریر که به اذعان برخی معلمین حجم آن ها سنگین بود نیز از طریق ارتباط نزدیک با معلمین و دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به مشکلات مربوط به جذب اعتبارات، ساختارها و امکانات فضای آموزشی، تجهیزات و ملزومات افزود: در جمع بندی اعضای کمیسیون با اداره کل آموزش و پرورش مقررشد با توجه ویژه در سرانه آموزشی دانش آموزان بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را در این استان حل کنند.

پایین محلی در خصوص بازنگری قانون و آیین نامه اجرایی مدارس غیر دولتی نیز خاطر نشان کرد: احتمالا شرایط احراز صلاحیت برای تاسیس مدارس غیر دولتی بازنگری و شرایط احراز 30 سال سن تغییر خواهد کرد.