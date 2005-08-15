حجت الاسلام حسين روحاني نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان تهران در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه بيش از 120 مسجد در استان تهران آماده پذيرايي از معتكفين هستند ، گفت : از اين ميان 60مسجد ويژه برادران است و از ميان 60 مسجد باقيمانده نيز 30 درصد ويژه خواهران و 20 درصد هم بصورت مشترك پذيراي خواهران و برادران معتكف خواهند بود .

وي با اشاره به اينكه سال گذشته بيش از 18 هزار نفر معتكف شده اند و خواهران شركت كننده با بيش از 11 هزار نفر بيشترين شركت كننده بوده اند ، گفت : بدليل همين استقبال ، عليرغم اينكه به ظاهر مساجد اختصاص يافته به خواهران به لحاظ تعداد كمتر از برادران است ، اما گنجايش مساجد خواهران ، بيش از ساير مساجد است كه پيش بيني مي كنيم جوابگوي خواهران معتكف باشد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان تهران گفت : از آنجا كه تعداد مساجد، امسال نسبت به سال گذشته افزايش يافته ، پيش بيني مي كنيم بيش از 20 هزار نفر در استان تهران معتكف شوند .

حجت الاسلام روحاني نژاد افزود : ستادي تشكيل شده كه در راستاي تأمين نيازهاي مساجد و معتكفين فعاليت خواهد كرد تا در ايام اعتكاف علاوه بر مراسم عبادي ، برنامه هاي فرهنگي مساجد به لحاظ سخنراني هاي مناسب و ديگر برنامه ها ، غني و پربار باشد .

وي با اعلام اينكه در ايام اعتكاف ، فعاليتهايي در راستاي پژوهش در مورد اين مراسم عبادي انجام خواهد شد ، گفت : اين پژوهش محورهايي چون سن معتكفين ، انگيزه و تأثيرات آن را در بر مي گيرد كه در نهايت نتيجه پژوهشها در اختيار مراكز و نهادهاي مرتبط قرار خواهد گرفت .

حجت الاسلام روحاني نژاد با اشاره به اينكه سازمان تبليغات اسلامي استان تهران آماده پاسخگويي به پرسشهاي عمومي است ، گفت : تلفن 77530088 در اين زمينه فعال بوده و پاسخهاي لازم از اين طريق ارائه خواهد شد .

وي در ادامه اشاره به اينكه اعتكاف ماندن در مسجد و درنگ در آن است ، اين عمل را اقدامي براي عبادت پروردگار احديت اعلام كرد و گفت : قرآن نيز بر عبادت مستحبي اعتكاف تأكيد بسياري دارد .

حجت الاسلام روحاني نژاد با يادآوري اينكه براي اعتكاف زمان دقيقي مشخص نشده است ، گفت : در ماههاي رجب ، رمضان و ذي الحجه بيشترين تأكيد بر انجام مراسم اعتكاف شده است كه از سه تا 10 روز را شامل مي شود .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان تهران ياد آور شد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در راستاي احياي سنت حسنه اعتكاف فعاليتهاي گسترده اي صورت گرفته و طي 10 سال گذشته شاهد افزايش استقبال از اين سنت بوده ايم .