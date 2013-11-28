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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

حجت‌الاسلام مسعودی:

روحانیت منشاء دفع توطئه های دشمنان هستند/دوره های آموزشی معرفت و بصیرت در استانداری البرز برگزار شد

روحانیت منشاء دفع توطئه های دشمنان هستند/دوره های آموزشی معرفت و بصیرت در استانداری البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام روحانیت منشاء هستند و باید همیشه آمادگی برای دفع توطئه های دشمنان را داشته باشند، در ادامه از برگزاری دوره های آموزشی معرفت و بصیرت توسط اداره تبلیغات البرز در محل استانداری البرز خبر داد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: عملکرد مثبت روحانیت می تواند جایگاه مبلغین دینی را در جامعه مشخص کند، و بهترین زمان هنگام عزاداری در ماه محرم است که با عملکرد مثبت جوانان را با اسلام آشناتر می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر تبلیغاتی بر ضد روحانیت در فضاهای مجازی وجود دارد که باعث شده جوانان و دیگر اقشار جامعه از روحانیت فاصله بگیرند و برای جبران چنین فاصله ای باید به اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان آگاهی داد.

مسعودی تاکید کرد: ذلت مردم ایران همیشه آرزوی دشمنان بوده است پس واجب است تا با آگاهی دادن جلوی این تفکرات دشمنان را بگیریم و با آگاهی نسبت به اوضاع جامعه خودمان نقشه هایشان را نقش بر آب کنیم.

مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی معرفت و بصیرت یادآور شد: حضور مسئولین استانداری البرز در این دوره آموزشی چشم گیر بود.

مسعودی افزود: مفاهیمی از جمله آشنائی با فرهنگ متعالی عاشورا، آشنائی با صفات و فضائل حضرت امام حسین علیه السلام ویاران با وفایش، ترویج فرهنگ و ارزش حماسه عاشورا بعنوان حیات و بقای اسلام و انقلاب در این دوره از آموزش ها آموزش داده شد.

 

 

کد مطلب 2184612

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