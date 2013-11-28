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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

 مستند دیدار فرماندهان بسیج با رهبر انقلاب امشب پخش می‌شود

 مستند دیدار فرماندهان بسیج با رهبر انقلاب امشب پخش می‌شود

مستند دیدار فرماندهان بسیج با رهبر انقلاب امشب از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری بسیج، مستند مجمع سراسری پنجاه هزار فرمانده بسیج تحت عنوان «ده لشگر فرمانده» پس از خبر ساعت 21 از شبکه 1 سیما پخش می شود.
 
این مستند که از سوی روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین تولید شده، به مدت 35 دقیقه بر روی آنتن می رود.
 
«ده لشگر فرمانده» گوشه ای از حال و هوای فرماندهان بسیج را قبل و پس از این دیدار تاریخی به نمایش خواهد گذاشت که محمد علی مردانی آن را تدوین نموده است.
 
پخش گزارش رزمایش های بسیج و اعلام رمز عملیات در جمع اختصاصی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در محضر رهبر معظم انقلاب از تصاویر جذاب این مستند می باشد که برای نخستین بار رسانه ای می شود.
 
شایان ذکر است 50 هزار فرمانده بسیج چهارشنبه 29 آبان در مصلی امام خمینی(ره) تهران با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.
کد مطلب 2184614

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