اعتدال عملی نشود در آینده دچار مشکل خواهیم شد/ تخریب محیط زیست شرعا اشکال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح پنج‌شنبه در دیدار استاندار تهران، این استان را از مهم ترین و حساس ترین استان های کشور دانست و تأکید کرد: اگر مشکلات اخلاقی کشور را محاسبه کنیم ممکن است پنجاه درصد آن در این شهر به ویژه مناطق شمالی شهر باشد.

وی با بیان این که حل این مشکلات نیازمند اراده جمعی است، تصریح کرد: تمام ارگان ها باید دست بدست هم داده و کمک کنند تا مشکلات شهر تهران به ویژه مشکلات فرهنگی و اخلاقی حل شود.

استاد برجسته حوزه با تأکید بر این که شورای فرهنگ عمومی تهران نقش کلیدی در این راستا دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از ورود فرهنگ های بیگانه به کشور به ویژه شهر تهران است، از این رو مدخل های ورودی و خروجی باید تحت نظر باشد.

وی با بیان این که نباید از حل مشکلات نا امید شد، خاطرنشان کردند: نباید تصور شود به دلیل این که همه مشکلات حل نمی شود، دست روی دست بگذاریم و به اندازه توان مشکلات را حل نکنیم.

هشدار نسبت به وقوع جشن طلاق

آیت الله مکارم شیرازی نسبت به وقوع جشن طلاق در برخی مناطق استان تهران هشدار داده و تصریح کرد: مغضوب ترین امر در نزد خدای متعال طلاق است و این مسئله باید به صورت علمی و دقیق کارشناسی و آسیب شناسی شود.

وی با انتقاد از غربزدگی برخی افراد، گفت: برخی از آزادی، تفسیر درستی ندارند، یک روزنامه مطلب زشتی را علیه مقدّسات و ارزش‌های اسلامی و دینی می نویسد و بعد عدّه ای در مقام دفاع بر می آیند و ادعا می‌کنند باید آزادی باشد؛ این آزادی بر مبنای غربی است و به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

این مرجع تقلید شیعیان اعتدال را موضوعی مهم دانست و با بیان این که قرار گرفتن روی خط اعتدال کار آسانی نیست، گفت: نباید اعتدال قول داده شده از سوی مسئولان دچار مشکل شود.

وی یادآورشد: اگر اعتدال عملی نشود در آینده دچار مشکلاتی خواهیم شد؛ از این رو باید اعتدال را ان شاءالله در تمامی جنبه ها و سطوح رعایت کنند.

تخریب محیط زیست شرعاً دارای اشکال است

آیت الله مکارم با بیان این که تهران باید الگویی برای تمام کشور باشد، اضافه کردند: اگر تهران اصلاح شود تمام کشور اصلاح خواهد شد، عکس این مسئله نیز صادق است.

وی تخریب محیط زیست را شرعاً دارای اشکال دانسته و تصریح کرد: رسیدگی به مسئله محیط زیست موضوعی بسیار مهم است مخصوصاً در شهر تهران که باید مورد توجه تمامی مسئولان قرار گیرد، اما نباید تنها به وضعیت آب و هوا و محیط زیست توجه کرد، وضعیت فرهنگی را نیز باید چاره اندیشی کرد.

