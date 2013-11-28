تراکتورهای سنگین 150 اسب بخار در تراکتورسازی تبریز به تولید انبوه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیم عباسی پنج شنبه در نشستی با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش این شرکت در توسعه مکانیزاسیون کشور گفت: شرکت تراکتورسازی تبریز یکی از ستون‌های مکانیزاسیون کشور است و با همکاری وزارت جهادکشاورزی، در برنامه‌های آینده توسعه کمی و کیفی و تنوع محصول تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به تبدیل تحریم به فرصت در گروه تراکتورسازی ایران افزود: سال 89 تعداد 11 هزار دستگاه، سال 90 تعداد 17 هزار دستگاه و سال 91 نیز تعداد 23 هزار دستگاه تراکتور در تبریز تولید شد و این در حالی است که درسال جاری نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد دارد.

عباسی با اشاره به میزان صادرات تراکتورسازی تبریز خاطرنشان کرد: در سال 89 تعداد یکهزار و 396 دستگاه، در سال 90 شش هزار و 399 دستگاه و در سال گذشته تعداد شش هزار و 401 دستگاه صادر شد که امسال نیز حدود شش‌ هزار دستگاه تراکتور به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

وی به کارخانه‌های موجود تراکتورسازی تبریز، در کشورهای ونزوئلا و تاجیکستان اشاره کرد و گفت: علاوه بر این در کشورهای اوگاندا و زیمبابوه شرکت تراکتورسازی دارای نمایندگی بوده و در آینده نزدیک در آفریقای جنوبی نیز اقدام به ایجاد نمایندگی خواهیم کرد.

معاون بازرگانی شرکت تراکتورسازی تبریز، رمز ماندگاری این شرکت را در شرایط تحریم، تلاش برای رسیدن به خودکفایی دانست و یادآور شد: این شرکت با 400 قطعه‌ساز ارتباط دارد و موجب اشتغالزایی زیادی شده است.

وی با بیان اینکه در سال آینده تراکتور سنگین 150 اسب بخار که فقط چند کشور محدود توان تولید آن را دارند و در تراکتورسازی تبریز به تولید انبوه می‌رسد افزود: تولید این نوع تراکتور که با هدف رفع نیاز داخلی و صادرات انجام پذیرفته توسط متخصصان داخلی طراحی شده است.