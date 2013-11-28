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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۱

باغبانی:

149 هزار مازندرانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

149 هزار مازندرانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

ساری - خبرگزاری مهر:  مدیرکل کمیته امداد مازندارن گفت: 149 هزار نفر تحت پوشش این نهاد بوده که از تعداد 33 هزار و 600 خانوار مددجوی عادی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای تخصصی اشتغال استان افزود: کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی از جمله طرحهایی است که برای حمایت از مددجویان انجام می شود.
 
وی اظهار داشت: محوری ترین کار مار، آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت، تکمیلی، طرح استاد شاگردی، آموزشهای مجازی ، حرفه آموزی و ... است.
 
وی با بیا اینکه شش هزار مددجوی فارغ التحصیل زیر پوشش این نهاد است، گفت: هزار و 22 طرح کارانگیزی، شش هزار و 639 طرح خودکفایی، دو هزارو 486 طرح توان افزایی اجرا شده است.
 
مدیرکل کمیته امداد مازندران بیان داشت: اعتبار ابلاغی سال جاری 45 میلیارد تومان است.
 
علوی معاون اشتغال بهزیستی مازندران نیز گفت: مددجویان بین 400 تا 900 هزار تومان مستمری دریافت می کنند و تقاضا تا منابع لازم برای توانمندسازی در اختیار قرار گیرد.
 
 
 
 
 
 
کد مطلب 2184627

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