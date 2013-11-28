149 هزار مازندرانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای تخصصی اشتغال استان افزود: کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی از جمله طرحهایی است که برای حمایت از مددجویان انجام می شود.

وی اظهار داشت: محوری ترین کار مار، آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت، تکمیلی، طرح استاد شاگردی، آموزشهای مجازی ، حرفه آموزی و ... است.

وی با بیا اینکه شش هزار مددجوی فارغ التحصیل زیر پوشش این نهاد است، گفت: هزار و 22 طرح کارانگیزی، شش هزار و 639 طرح خودکفایی، دو هزارو 486 طرح توان افزایی اجرا شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران بیان داشت: اعتبار ابلاغی سال جاری 45 میلیارد تومان است.

علوی معاون اشتغال بهزیستی مازندران نیز گفت: مددجویان بین 400 تا 900 هزار تومان مستمری دریافت می کنند و تقاضا تا منابع لازم برای توانمندسازی در اختیار قرار گیرد.