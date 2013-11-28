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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

با صدور پیامی؛

رئیس جمهور فرا رسیدن روز ملی آلبانی را تبریک گفت

رئیس جمهور فرا رسیدن روز ملی آلبانی را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی آلبانی را به رئیس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای بویار نیشانی

رئیس‌جمهوری آلبانی

فرا رسیدن روز ملی کشورتان را به جنابعالی، دولت و ملت آلبانی صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم با عنایت به پیوندهای تاریخی دو ملت و آغاز فعالیت دولت‌های جدید در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلبانی، توسعه روزافزون مناسبات دوجانبه در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی را شاهد باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت آلبانی را مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران
کد مطلب 2184628

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