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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

با صدور اطلاعیه‌ای/

فتواي آیت الله صافی در مورد اهداي عضو بيمار مرگ مغزي تکذیب شد

فتواي آیت الله صافی در مورد اهداي عضو بيمار مرگ مغزي تکذیب شد

قم - خبرگزاری مهر: دفتر آیت الله صافی گلپایگانی انتساب مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها پيرامون "اهداي عضو بيماري كه مرگ مغزي شده است" به این مرجع تقلید را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن تکذیبیه‌ای که بخش استفتائات دفتر آيت الله العظمي صافي گلپايگاني منتشر کرده بدین شرح است:

بسمه تعالي

در پي انتشار مصاحبه‌اي در برخي از سايت‌هاي خبري درباره نظر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني(مدظله الوارف) پيرامون اهداي عضو بيماري كه مرگ مغزي شده است، به اطلاع مي رساند انتساب بيانات مطرح شده به معظم له صحيح نمي‌باشد.

کتایون نجفی‌زاده رئیس واحد اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری طی گفتگویی در زمینه نظر علما از جمله آیت الله صافی گلپایگانی درباره وضعیت بیمار مرگ مغزی و اهدای عضو  مواردی را طرح کرده است.

کد مطلب 2184630

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