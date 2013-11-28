سه طرح آبرسانی روستایی در اردبیل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل پیش از ظهر پنج شنبه در آئین افتتاح این طرح ها، از تداوم تلاش ها برای بهره برداری از طرح های آبرسانی به روستاهای استان خبر داد.

پرویز عباسی با بیان اینکه به لحاظ دسترسی به آب آشامیدنی سالم روستاهای استان در وضعیت بالایی قرار ندارند، ادامه داد: با افتتاح طرح ها و مجتمع های آبرسانی در دست اجرا می توان روستاهای بیشتری را تحت پوشش قرار داد.

وی شرایط آب و هوایی در شش ماهه دوم سال را برای تداوم روند اجرایی طرح ها نامناسب دانست و این امر را در کندی روند تاثیرگذار دانست.

مدیر عامل شرکت آبفار استان کمبود اعتبارات را از مهمترین مشکلات در بخش اجرایی آبرسانی عنوان کرد و یادآور شد: در دو سال اخیر با کاهش اعتبارات مواجه بودیم اما تلاش شد که کمترین تخصیص ها بیشترین فعالیت ها صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به پروژه های روستایی افتتاح شده تاکید کرد: جهت آبرسانی به چهار روستای اردبیل خط انتقال به طول 17 هزار و 800 متر، شش کیلومتر خط انتقال داخل شبکه و منبع ذخیره آب 100 متر مکعبی اجرا شده است.

عباسی هزینه آبرسانی به روستاهای کنسول کندی، خیارک، شیشه گران و ثمرین را بالغ بر 9 میلیارد ریال دانست و عنوان کرد که با توجه به کوهستانی و سردسیر بودن منطقه کار آبرسانی به این چهار روستا کاری دشوار و طاقت فرسایی بود.