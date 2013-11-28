دانشمندان شهید هسته ای مسیر انقلابی حرکت علمی کشور را نهادینه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده شهید داریوش رضایی نژاد صبح پنج شنبه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه با آیت الله شیخ مصطفی علما دیدار کردند.

آیت الله شیخ مصطفی علما در این دیدار با اشاره به برکتی که خون شهیدان دانشمند هسته ای به پیشرفت جمهوری اسلامی بخشیده است، اظهار داشت: در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلی بسیاری از شهدای گرانقدر ما در جرگه دانشمندان و علمایی بودند که به میدان رزم شتافتند.

علما ادامه داد: شهدای دانشمند هسته ای کشور با ورود به میدان مجاهدت علمی برای رسیدن انقلاب اسلامی به قله های توانمندی و شهادت در این راه باعث تحکیم مسیر علمی کشور در راستای تحقق اهداف والای انقلاب و شهدا شدند.

وی افزود برکت خون همین شهداست که قدرت های دنیا را در یک سوی میز مذاکره با ایران می نشاند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اوضاع کنونی منطقه گفت: اقتدار و استقلال ایران در خاور میانه باعث بدبینی ملتهای منطقه به حاکمانشان شده و این موضوع را به هیچ عنوان نمی توانند بپزیرند.

همسر شهید رضایی نژاد نیز در این دیدار اظهار داشت: به اینکه سهمی در ادای دین به نظام اسلامی داشته ایم افتخار می کنیم و همواره از روح شهدا می خواهیم که برای عزت و آبروی این مملکت شفاعت کنند.

وی با اشاره به مذاکرات ژنو گفت: معیار ما با استناد به گفته امام راحل برای عملکرد خودمان خشم دشمنان است و هم اینکه امروز اسرائیل و برخی دیگر از این کشورهای استکباری دستپاچه شده اند برای ما رضایت بخش است.

آیت الله علما در این دیدار آرمیتا رضایی نژاد فرزند شهید رضایی نژاد که تنماد فرزندان شهدای هسته ای شده است را مورد تفقد قرار داد.