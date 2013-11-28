فعالیت های آموزشی خانه کارگر تبریز برای کارگران قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم سلهب پنج شنبه در بازدید هیئت بلندپایه کارگری حزب الله لبنان از مجموعه مرکزآموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز افزود: امکانات بسیار خوبی در این مرکز برای کارگران فر اهم شده که موجب پیشرفت آنان در زمینه های مختلف می شود.

وی توجه خانه کارگر تبریز به موضوع آموزش کارگران را مهم خواند و به دانشجویان این مرکز گفت: شما جوانان امید آینده امت اسلامی هستید و باید با کسب دانش خود را برای پیشرفت جهان اسلام آماده کنید.

رئیس مرکز علمی کاربردی خانه کارگر تبریز نیز در این بازدید با ارایه گزارشی از فعالیت های این مرکز گفت: دانشگاه علمی کابردی خانه کارگر تبریز سال قبل و در راستای اهداف بلندمدت این نهاد کارگری تأسیس شده است.

ایوب قهرمان نژاد توانمندسازی جامعه کارگری در کنار پیگیری مسایل صنفی و حقوقی این قشر را از اهداف راه اندازی این مرکز آموزشی برشمرد و گفت: با توجه به پیشرفت سریع علم و فن آوری ضرورت تقویت کارگران در برابر این تغییرات الزامی بود چرا که پیش بینی می شد اگر خانه کارگر برنامه مدونی در این راستا نداشته باشد جامعه کارگری در برابر این تحولات آسیب پذیر خواهد بود و در نخستین گام کارگران مشاغل خود را از دست خواهند داد.

وی آموزش های ارایه شده در این مرکز را متناسب با فن آوری های روز خواند و گفت: با توجه به حساسیت مرکز آموزش خانه کارگر در ارایه آموزش های کاربردی اکثر فارغ التحصیلان این مرکز در اثر ارتقای دانش فنی و تخصصی خود توانسته اند بحران­های محیط کسب و کار را مدیریت کنند و در کنار این موضوع، خانه کارگر نیز با گسترش دادن حوزه آموزش خود توانسته است به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نماید چرا که با تربیت نیروی انسانی ماهر، سطح توانمندی آنان را ارتقاء می دهد.

قهرمان نژاد افزود: هم اکنون در مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تبریز حدود دو هزار دانشجو در رشته های مختلف فنی مهندسی، حسابداری و مدیریت در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

هیئت بلندپایه کارگری حزب الله لبنان در سفری سه روزه به استان آذربایجان شرقی ضمن دیدار با تشکل‌های کارگری این استان، استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز از کارخانه تراکتورسازی تبریز و اماکن تاریخی این شهر نیز بازدید می‌نمایند.

در این هیئت سید هاشم سلهب مسئول دفتر تشکیلات کارگری حزب الله لبنان، حاج علی یاسین رییس اتحادیه کارگران الوفاء، حاج اسامه الخنساء دبیرکل اتحادیه کارگران وفاء، ناصر یوسف نزال دبیرکل اتحادیه کارگران حمل و نقل دریایی در لبنان، فصیل طه مسئول امور مالی تشکیلات کارگری حزب الله لبنان، نواف سلهب عضو اتحادیه کارگران حزب الله لبنان حضور دارند.