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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

سردار غیب پرور:

فعالیت های مختلف سپاه و بسیج فارس برای توسعه خدمات دهی به مردم است

فعالیت های مختلف سپاه و بسیج فارس برای توسعه خدمات دهی به مردم است

شیراز – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: فعالیت های مختلف بسیج سپاه فجر فارس در راستای توسعه خدمات دهی بهتر به مردم استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتيپ دکترغلامحسين غيب ‌پرور ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح 723 طرح بسیج سپاه فجر فارس افزود: تمامی طرح‌هاي اجرا شده خارج از پادگانها بوده تا مردم بتوانند از آن استفاده كنند.

وي با بیان اینکه تمامی این طرح ها در مدت زمان کمتر از برنامه آماده افتتاح شده است، یادآور شد: پنج سال، زمانی بود که برای اجرایی شده آن مد نظر قرار داده شده اما با توجه به ظرفيت موجود در فارس اين پروژه ها طی یک سال و هشت ماه قابل افتتاح شد.

سردار غیب پرور با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح ها یک فعالیت عمرانی نیست یادآور شد: حجم كار هميشه مهم است اما مهمتر از آن اين است كه نشان دهيم در شرايط بسيار سخت هم مي‌ توان كار جهادي و انقلابی انجام داد.

فرمانده سپاه فجر فارس تاکید کرد: هدف بسيج از اجراي اين طرح‌ها بالاتر و متعالي ‌تر از انجام يك فعاليت عمراني است زیرا به ‌دنبال آن بوده و هستيم كه بگوييم سپاه پي روزمرگي نيست و هرچه انجام داده و انجام خواهد داد در راستاي دفاع از انقلاب است.

وي با اشاره به حضور و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی، گفت: ملت ایران اسلامی همواره در کنار نظام قرار دارند و اگر هر فعالیتی را به درستی مدیریت کنیم می توان از توان بالای ملت نیز استفاده کرد که خوشبختانه در اجرایی شدن این طرح ها شاهد همکاری خیرین و مردم استان فارس بودیم.

طرح‌ها افتتاح شده در بسیج سپاه فجر فارس شامل 126 سالن فرهنگي، ورزشي، 77 حوزه مقاومت، 511 پايگاه بسيج، سه كانون فرهنگي اردوگاه راهيان نور و پنج پروژه گردان امام حسين(ع) است.

کد مطلب 2184642

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