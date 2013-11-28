۵۱۰۰ نشست پرسش و پاسخ ویژه محرم در همدان برگزار شد

حجت الاسلام محمد جمشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در روزهای گذشته از محرم امسال ۳۴۰ نفر از مبلغین و روحانیون در مساجد و حسینیه های شهرستان همدان ۵۱۰۰ نشست پرسش و پاسخ را با هدف تبیین چرایی قیام عاشورا در همدان برگزار کردند.

وی با بیان اینکه موضوعات مختلفی در این جلسات بین مبلغین و مخاطبان بیان شده است، ابراز داشت: یکی از اهداف مبلغین در ایام محرم بیان بایسته ها و چرایی قیام عاشورا و هدف امام حسین(ع) برای قشر نوجوان و جوان جامعه بوده است.

حجت‌الاسلام جمشیدی با اشاره به اینکه این تعداد مبلغ شامل ۲۲۰ نفر از براداران و ۱۲۰ نفر از خواهران بوده است، بیان داشت: حضور گسترده خواهران و بانوان در جلسات پرسش و پاسخ زمینه مناسبی برای بیان احکام و مسائل شرعی، آشنایی مادران با آسیب های اجتماعی موجود در جامعه، آگاهی از آسیب های ماهواره و تبیین جایگاه عفاف و حجاب در جامعه است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان درپایان سخنانش بیان داشت: از دیگر مسائل بیان شده در جلسات پرسش و پاسخ می توان به بیان احکام و مسائل شرعی، بازگویی واقعه تاریخی عاشورا، جلسات پرسش وپاسخ، جلسات دعا و نیایش، پیگیری مسائل اجتماعی و فرهنگی، مشارکت و همفکری با روستائیان، برپایی گفتمان‌های دینی دانش‌آموزی با موضوع حماسه حسینی، بیان بایسته‌های عزاداری صحیح و تاریخ اسلام، برپایی جلسات قرآن و تفسیر، بیان احکام الهی، بیان آسیب های اجتماعی و اخلاقی اشاره کرد.