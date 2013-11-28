وظیفه اصلی بسیج حفاظت از فرهنگ تا دستیابی به الگوی توسعه ایرانی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی قبل از ظهر پنجشنبه در همایش انقلاب اسلامی، فرصتها و تهدیدها در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تعبیر فرهنگ را برای بسیج به کار بردهاند، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئولان بسیجی باید کاری کنند تا حقیقت بسیج در جامعه به شکل فرهنگ دربیاید.
وی با تاکید بر اینکه بسیج را نمی توان در قالب یک سازمان نمیتوان تعریف کرد افوزد: سازمانها ساختاری فیزیکی و هرمی دارند و از منابعی برخوردار هستند و نگاه ما به کارکرد و فلسفه بسیج باید مشخص شود و آن را در قالب یک سازمان همچون سایرسازمانها تعریف نکنیم چرا که بسیج یک فرهنگ است.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه جوامع زمانی به پیشرفت رسدهاند که به خودباوری دست یافتهاند افزود: بحثهایی در ارتباط با توسعه اجتماعی وجود دارد، آنچ روشن است این است که پیشرفت اجتماعی ملل متوقف بر خودباروی ملی است یعنی ملتها به داشتهها و استعدادهای خود باور داشته باشند چرا که فرهنگ خودباوری مقدمه توسعه اجتماعی است، اگر ملتی به دنبال عزتمداری است باید این فرهنگ را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه توسعههای اجتماعی در مللهایی اتفاق افتاده که پیشنیاز فرهنگ توسعه را داشتهاندافزود: فرهنگ بسیجی با توسعه پیشرفت اجتماعی پیوند دارد، 8 سال دفاع مقدس سوخت تاریخی کشور بوده و بسیجیان باید حافظ آن باشند چرا که فرهنگ بسیج سوخت توسعه جامعه اجتماعی امروز است که باید ادامه داشته باشد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در الگوی توسعه اسلامی پیشرفت از مولفهای چون عدالتگرایی یه عنوان یک شاخص نام برده می شود افزود: در فرهنگ بسیجی ایثار و از خودگذشتگی اجتماعی وجود دارد که مصداق همان عدالتگرایی است، معنویتگرایی نیز یک اصل مهم در الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت محسوب میشود که فرهنگ بسیجی از ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ بسیجی فرهنگی جامعهگرا است که در آن احساس تعلق اجتماعی در افراد قوی است افزود: در فرهنگ بسیجی، افراد احساس مسئولیت اجتماعی را مسئولیت برتر میدانند علاوه بر این فرهنگ بسیجی یک فرهنگ توسعه بخش همراه با نشاط اجتماعی است که این نشاط به پویایی جامعه کمک می کند.
صالحی با اشاره به اینکه بسیج متعلق به یک ملت است و باید برای یک ملت باقی بماند اظهار داشت: فرهنگ بسیجی فرهنگ مقون جامعه اجتماعی ما است و نیاز به فرهنگ بسیجی همواره وجود دارد.
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