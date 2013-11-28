محرم و صفر فرصت اصيل جلوه ولايت مداري مردم و اسباب تقويت نظام اسلامي است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرويان حسيني ظهر پنجشنبه درنشست ستاد ساماندهي شئون فرهنگي درمناسبت هاي مذهبي بابيان اينكه دراوج عزاداري ها به دليل استقبال زياد مردم از ايستگاه هاي صلواتي مشكلاتي هم پيش مي آيد گفت: شوراي هيئات مذهبي بايد نظارت بيشتري براين ايستگاه ها داشته باشد.

وي با بيان اينكه شوراي هيئات مذهبي بايد درهرايستگاه صلواتي نسبت به چاپ بنرهايي با شماره كد ثبت شده و نام هيئت مربوطه اقدام كند افزود: اين امر باعث ايجاد هويت بيشتر درايستگاه هاي صلواتي داراي مجوزمي شود و زمينه تشويق هيئات هاي موفق را فراهم مي کند.

وي با مهم ارزيابي كردن جلسات رسيدگي به شكايات برخي ازايستگاه هاي صلواتي وهيئت هاي مذهبي پيشنهاد كرد اين جلسات با هماهنگي شهرداري وباحضورنمايندگاني ازسوي نيروي انتظامي، دادگستري، شهرداري و نماينده شوراي هيئات مذهبي برگزار شود.

وي با اشاره به اينكه ايستگاه ها نبايد درساعات پر ترافيك و شلوغي معابر و خيابان ها اقدام به سرويس دهي كنند گفت: هيئت ها مي توانند بامديريت بهينه وانتخاب مكان مناسب جهت برپايي خيمه ها و ايستگاه هاي صلواتي و با رعايت نظم وحقوق شهروندان نسبت به برپايي مطلوبتر مراسم عزاداري اقدام کنند.

حجت الاسلام مرويان با مهم دانستن نظارت بر ايستگاه هاي فعال صلواتي پيشنهاد كرد: تيمي متشكل از نمايندگان شهرداري، نيروي انتظامي، دادگستري و نماينده شوراي هيئات مذهبي و با كمك هيئات فعال اين امر مهم را در دهه آخر صفر به عهده بگيرند.

وي با اشاره به اينكه برپايي ايستگاه هاي صلواتي براي ايجاد فضاي اجتماعي پرشورتر و بروز ظاهري نمادهاي ديني و نيز نقش آفريني جوانان در شكل گيري فضاي عاشورايي بسيار مهم است افزود: شوراي هيئات مذهبي بايد براي سالم سازي فضاي عزاداري ها ازآسيب هاي اجتماعي و اجراي برنامه هايي كه با فرهنگ درست عزاداري مغايراست اقدامات بيشتري انجام دهد.

وي با بيان لزوم ساماندهي بيشتر جهت ارائه بهتر خدمات به كاروان هاي پياده حرم امام رضا(ع) ادامه داد: بودن يك روحاني به همراه هركاروان براي اقامه نماز، احكام و بيان فلسفه زيارت امام رضا(ع) و همچنين كاهش هاي آسيب هاي عزاداري ضروري است.

وي بابيان اينكه محرم و صفرجلوه بزرگترين همايش ديني جهان است گفت: در اوج حضور مراسم پرشكوهحج، مكه پذيراي حدود 4ميليون زائر از سراسر دنياست ولي درايام عزاداري محرم وصفر در كربلا حداقل 10 تا 15 ميليون زائر دلداده و ارادتمند به ساحت مقدس امام حسين(ع) جلوه فوق العاده وبي نظيري را به وجود مي آورند.

حجت الاسلام مرويان حسيني با اعلام اينكه طبق آمار، مشهد در دهه آخرصفر پذيراي حدود 4 هزارهيئت مذهبي است گفت: بايد از اين فرصت هاي اصيل و ديني كه جلوه ولايت مداري مردم واسباب تقويت نظام اسلامي است استفاده بيشتري ببريم.