اعضای کمیته فنی کشتی جوانان کشور معرفی شدند/ میکائیلی نماینده کشتی قم در کمیته فنی

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مربی قمی که برای هدایت تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان نیز انتخاب شده بود، روح الله میکائیلی است که از سرمایه های کشتی قم محسوب می شود.

وی ادامه داد: این مربی ارزشمند از مربیان بسیار پرتلاش و با سابقه ورزش قم در رشته‌ کشتی است که کشتی قم با استفاده از تجربه و دانش وی موفقیت‌های ارزنده‌ای در مسابقات مختلف کشتی فرنگی کشور در رده‌های سنی مختلف به دست آورده است.

رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: پس از تربیت نوجوانان و جوانان مستعد برای عضویت در تیم‌های کشتی قم در سطح استان و همچنین رقابت‌های کشوری، علاوه بر اینکه استعداد و توانمندی کشتی قم به نمایش گذاشته شد، روح‌الله میکائیلی نیز به خوبی قابلیت‌های خود را در مربیگری کشتی فرنگی ارائه و به همه اهالی کشتی قم و کشورمان ثابت کرده است.

وی یاد آور شد: خوشبختانه مسئولان فدراسیون کشتی و کارشناسانی که از نزدیک وی را زیر نظر داشتند، به این نکته پی بردند که روح‌الله میکائیلی از دانش و تجربه خوبی در این رشته برخوردار است و از داور و مربیان مستعد کشتی کشور محسوب می‌شود.

حلوایی با بیان اینکه میکائیلی یکی از اعضای کمیته فنی رقابت های کشتی فرنگی عمومی قهرمانی رده سنی جوانان کشور است، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسيون كشتي، اولین دوره رقابت های عمومی کشتی فرنگی جوانان از صبح پنجشنبه هفته آذر ماه در سالن شهید حیدریان شهر قم برگزار می شود.

وی افزود: بر این اساس حمید رضا اسماعیل نژاد و هاشم میرزاده از مازندران، خسرو باقرزاده از تهران، مسعود هاشم زاده از آذربایجان شرقی، بهمن طیبی از مازندران و روح الله میکائیلی از قم اعضاي كميته فني این مسابقات هستند و وظیفه دارند که عملکرد کشتی گیران را به دقت زیر نظر بگیرند.

رئیس هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور در هشت وزن انجام می‌شود، یاد آور شد: رقابت‌های چهار وزن نخست روز پنجشنبه هفتم آذر و سایر اوزان نیز روز جمعه هشتم آذر ماه در قم برگزار خواهند شد.