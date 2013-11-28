کمبود اعتبارات در ورزش مشکلی ملی است/ورزشکاران نباید همه ارزشها را در پول ببینند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی ظهر پنجشنبه در جلسه با روسای هیئت های ورزشی شهرستان ملایر با بیان اینکه برای توسعه ورزش کشور تمام تلاش خود را به کار بسته ایم، اظهار داشت: رئیس جمهور دولت یازدهم توجه ویژه ای به ورزش دارد.

وی با بیان مشکلات شهرستان ملایر، این شهرستان را شهرستانی فرهنگی بیان کرد و گفت: وجود 21 هزار دانشجو به همراه دانشگاهها و مراکز علمی در این شهرستان نشان از فرهنگی و علمی بودن ملایر دارد.

وزیر ورزش و جوانان با اشره به اینکه در ملایر با مردمی فرهیخته سروکار داریم و در این زمینه برای توسعه این شهرستان باید تلاش شود، گفت: ملایر شهرستانی ویژه است و نگاه ویژه ای نیز در اعتبارات می طلبد چراکه در ورزش باید توسعه را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه من ملایری هستم، اظهار داشت: این بدان معنی این نیست که شایعه ای مبنی بر اینکه ما منطقه ای عمل می کنیم به وجود بیاید بلکه نگاه ما به همه نقاط کشور نگاهی همسطح و عادلانه خواهد بود.

وی در ادامه کمبود اعتبارات در بخش ورزش را یک مشکل ملی و کشوری برشمرد و گفت: تعهداتی در دورهای قبل بدون اینکه به منابع آن توجه شود انجام شده که نیاز به اصلاح دارد.

وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: در دوره های گذشته سه هزار و 500 پروژه در بخش های مختلف ورزشی کلنگ زنی شده که این تعداد پروژه برای اتمام نیاز به شش هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ها با توجه به اعتبار سالانه وزارت ورزش و جوانان که بالغ بر 600 میلیارد تومان است، بسیار بالاست و ما با این اعتبارات نمی توانیم این پروژه ها را تکمیل کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه تلاش مجموعه بر این است که بتوانیم از منابع و ارگانهای دیگر از جمله شهرداری، خیرین و سایر نهادها برای اتمام این پروژها استفاده کنیم، عنوان کرد: در این زمینه اتکا به اعتبارات دولتی جوابگو نیست.

وی در ادامه گفت: حرفه گریزی در ورزش خوب است اما ورزشکاران نباید همه ارزشها را در پول ببینند و مسائلی که ورزش کشور را زیر سئول میبرد، وارد ورزش کنند.

وزیر ورزش و جوانان پرخاشگری در ورزش، رفتارهای غیر ورزشی و غیر اخلاقی و غيره را از مسائل حاشیه ای در ورزش برشمرد و گفت: این مسائل باید از ورزش کشور خارج شود.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها نیز در زمینه ترویج ورزش و اخلاق مداری در آن نقش مهمی دارند، گفت: برخی رسانه ها نیز در مواقعی به نشر این بی اخلاقی ها دامن می زنند که باید این مسائل رفع شود.

وی اظهار داشت: ورزشکاران باید با داشتن اخلاق حسنه در میادین ورزشی ارزش ها را حفظ کنند و الگویی برای سایر ورزشکاران جهان باشند.

گودرزی با بیان اینکه توسعه ورزش در کشور باعث رفع مشکلات از جمله آسیب های اجتماعی و مشکلات روانی و بیماریها می شود گفت: با ساخت یک ورزشگاه درب یک بیمارستان و زندان بسته می شود.

وی در ادامه بر توسعه ورزش های همگانی تاکید کرد و گفت: اجرای برنامه هایی از جمله پیاده روی همگانی باعث ایجاد امید و روحیه نشاط مردم شده و جوانان را از مسائلی چون مواد مخدر دور می کند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به اینکه اخلاق مداری اولویت اول کار در ورزش است، افزود: باید با موانع و کارشکنی ها برخورد شود چرا که این موانع باعث می شود تا برخی مشکلات در ورزش کشور به وجود بیاید.

وی در ادامه اخلاق در چهار چوب قانون را باعث کاهش موانع برشمرد و با بیان اینکه بیشتر از این که حرف بزنیم نیاز به تلاش و عمل داریم، افزود: حاصل این تلاشها توسعه پایدار برای امروز و نسلهای آینده این کشور خواهد بود.

وی همچنین بر کمکهای ویژه در ورزش شهرستان ملایر ، اتمام طرحهای نیمه تمام و جدیت در توسعه ورزش قهرمانی و تقویت رشته های ورزشی ملایر تاکید کرد.