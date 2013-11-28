به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری در نشست خبری قبل از دیدار روز جمعه تیمش برابر نفت تهران که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد ضمن اشاره به غیبتش در تمرین فجر گفت: انتقاد من از مسئولان سازمان لیگ این است که من را از تمرین روز قبل از بازی تیمم محروم می کنند و مجبور می شوم در این نشست شرکت کنم. چندین دوربین تلویزیونی هم می آید اما 30 ثانیه ما را نشان می دهند. اگر هم نیاییم که 10 میلیون تومان جریمه می شویم.

وی در ادامه این نشست خبری از وضعیت فجرسپاسی برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر ابراز رضایت کرد و گفت: خوشبختانه شروع خوبی برای نیم فصل دوم داشتیم چرا که همه مسئولان استان از تیم ما حمایت کردند و استاندار جدید هم حمایت خوبی از تیم داشته اند. بازیکنان هم در شرایطی خوبی قرار دارند و امیدواریم بتوانیم برابر نفت نتیجه خوبی بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی با بیان اینکه در نیم فصل اول تعطیلات به لیگ برتر لطمه زد خاطرنشان کرد: قطعا در نیم فصل دوم هم این تعطیلات را خواهیم داشت اما تلاش ما این است که بتوانیم در همان مسابقات اول به امتیازات خوبی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و فجرسپاسی شیراز در هفته اول دور برگشت از سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر فردا جمعه در تهران برگزار خواهد شد.