پروژه های شهرداری اسلامشهر تعطیل نمی شود/تحویل شهرداری با 600 میلیون تومان موجودی

محمد نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه شهرداری اسلامشهر از نیروهای متخصص و کارشناس غنی است و تنها باید جابجایی هایی صورت گیرد، باید با توجه به سوابق و شایسته سالاری از مدیران کارآمد استفاده کرد که این مهم امری زمان بر است.

پیشرفت 60 درصدی نیمی از پروژه های عمرانی

وی ضمن تکذیب تعطیلی پروژه های شهرداری اسلامشهر، افزود: کارهای عمرانی در حال انجام است و تعطیلی پروژه های شهرداری کذب محض است؛ 50 درصد پروژه های شهرداری بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل اینکه قرارداد پیمانکاران دیر به آنها ابلاغ شده و با توجه به مشکلات مالی شهرداری ها سعی خواهد شد تا پایان سال، باقی مانده طرح ها به سرانجام برسد.

این مسئول ادامه داد: مردم به تغییر و اصلاح رأی داده اند، ولی تأکید مجموعه استانداری این است که سرپرستان ادارات از تغییرات غیرضروری اجتناب کنند، بنابراین شهرداری اسلامشهر در حد ضرورت چند مدیر را جابجا و پایان مأموریت تعدادی از کارکنان که از سایر نهادها در شهرداری اسلامشهر فعالیت می کردند را به آنها ابلاغ کرد.

نجاتی اضافه کرد: با فراهم سازی مقدمات لازم، برنامه ای کوتاه مدت برای افزاش سطح درآمد شهرداری تدوین می شود، چراکه به پایان سال مالی نزدیک می شویم و باید به فکر پرداخت حقوق و عیدی پرسنل شهرداری و همچنین تسویه بدهی پیمانکاران بود.

به گفته سرپرست شهردار اسلامشهر، اجرای چند طرح از جمله انتقال میدان میوه و تره بار که در مرکز شهر قرار گرفته و مورد اعتراض گسترده شهروندان است و مشکلات عدیده ترافیکی و زیست محیطی ایجاد کرده و همچنین ساماندهی پایانه مسافربری که با توجه به موقعیت شهرستان اسلامشهر می تواند در جنوب غربی استان تهران به مرکز ثقل مسافربری تبدیل شده تا علاوه بر تبدیل به منبع درآمد خوبی برای شهرداری اسباب حل مشکلات شهروندان را نیز فراهم سازد، ضروری به نظر می رسد.

وی همچنین احداث کمربند شمالی اسلامشهر را از دیگر برنامه های شهرداری عنوان کرد و افزود: احداث این مسیر از بار ترافیکی جاده اصلی می کاهد، علاوه بر این، پیگیری های لازم به طور جدی برای اخذ تسهیلات 10 میلیارد تومانی از بانک ها برای تعریض بلوار حافظ که از دو سال گذشته شروع شده انجام می شود چراکه درآمدهای شهرداری پاسخگوی اجرای تعریض خیابان های اسلامشهر نیست.

شهرداری را با 600 میلیون تومان تحویل دادند

نجاتی بابیان اینکه زمانی که شهرداری را تحویل گرفتم در حساب این مجموعه کمتر از 600 میلیون تومان موجودی بود، خاطرنشان کرد: زمانی که شهرداری را تحویل گرفتم، در حساب این مجموعه کمتر از 600 میلیون تومان موجودی بود و 6 میلیارد تومان نیز از فروش املاک شهرداری به دست آورده بودند که طبق قانون اجازه استفاده از این حساب وجود نداشت چرا که باید این بودجه در بخش عمرانی و تملک املاک معارض صرف می شد.

این مسئول، شیوه فعلی فعالیت واحد 137 شهرداری اسلامشهر را مورد قبول ندانست و بیان کرد: این واحد در برخی مواقع باید به شکل اورژانسی عمل کند و از بوروکراسی اداری پرهیز کند، از این رو سعی می شود که این واحد به معاونت خدمات شهری منتقل شود تا در صورت تماس شهروندان در خصوص موارد مرتبط با شهرداری، بتوان سریع به حل مشکلات پرداخت.

وی افزود: انتظار مدیران شهری از شهروندان این است که در عمران و آبادانی شهر مشارکت کنند.