ثمره شجره طیبه بسیج ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایمانی ظهر پنج شنبه در یادواره شهدای شبکه بهداشت و درمان بروجرد در سالن اجتماعات این واحد افزود: شهدای شبکه و درمان مظلومترین شهدای دوران دفاع مقدس هستند.

وی با بیان اینکه بسیج حقیقتی درخشان است و این تفکر در تاریخ اسلام ریشه دارد، افزود: بسیج و تشکیل بسیج در نظام مقدس جمهوری اسلامی برگرفته از تجارب گرانسنگ تاریخ تشیع است.

سرهنگ ایمانی افزود: بسیج از سال 42 با رشد همان سربازان کوچک امام راحل(ره) تشکیل شد و نظام ستم شاهی را سرنگون کرد.

فرمانده گروه 24 بعثت بروجرد بیان داشت: بعد از آن بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس توطئه های استکباری را یکی پس از دیگری خنثی کردند.

وی افزود: با شنیدن کلمه بسیج 22 بهمن ها ، 9 دی ها و 13 آبان ها تداعی شده و همچنین دوران دفاع مقدس در ذهن آدمی مجسم می شود.

وی با بیان این مطلب تصریح کرد: امام راحل(ره) نهال بسیج را در سال 42 در این سرزمین کاشت و امروز پس از چندین سال به درختی تنومند تبدیل شده است.

سرهنگ ایمانی افزود: ثمره ی این درخت واژه های خوبی مانند شهید و شهادت طلبی، ایثار، فداکاری و...بود که در مقابل بسیج، تفکر طاغوتی که همه پلیدیها را در خود جمع کرده است قرار دارد.

وی ادامه داد: بسیج در آن زمان با فرهنگسازی و هدایتهای امام خمینی(ره) در میان اقشار مختلف در سراسر کشور شکل گرفت.

فرمانده گروه 24 بعثت بروجرد در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به ویژگی های بسیج در کشور اظهار داشت: ولایی بودن، داشتن روحیه معنوی و مردمی بودن از ویژگی های بسیج است که همه می بایست با آن آشنایی داشته باشند.

وی افزود: بسیج با توسعه تفکر بسیجی در میان اقشار مختلف جامعه شکل گرفت و بر مبنای اعتقادات از دل ملت ایران جوشید و پا به عرصه وجود گذاشته است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از 10 خانواده شهید شبکه و درمان بروجرد و تعدادی از ایثارگران دفاع مقدس تجلیل شد.

همچنین در حاشیه این یادواره نمایشگاه عکس با مضمون شهید و شهادت طلبی در دوران دفاع مقدس در معرض دید علاقمندان و شرکت کنندگان قرار گرفت.