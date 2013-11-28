کمبود منابع مالی در عرصه ورزش ملایر در سال های اخیر محسوس بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی نژاد در جلسه ای که ظهر پنجشنبه با حضور روسای هیئات ورزشی ملایر و وزیر جوانان و ورزش در ملایر برگزار شد، ا بیان موانع و مشکلات شهرستان ملایر کمبود منابع و امکانات را از جمله مشکلات در ورزش این شهرستان برشمرد و بیان داشت: ملایر در برخی رشته های ورزشی نام جهانی دارد که باید نگاه به این شهرستان نیز در این حد باشد.

وی کمک به هیئات ورزشی، رفع مشکلات مالی، توجه به ورزش روستاها و مناطق محروم را خواستار شد و افزود: نگاه به ورزش نباید سیاسی باشد و باید با هدف همگانی کردن ورزش به سمت جلو حرکت کنیم.

نماینده دیگر مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: این از عنایتهای خداوند است که وزیر ورزش و جوانان از مردم دیار ملایر است.

علی نعمت چهاردولی با بیان اینکه کار برای همه مردم در سراسر کشور مهم است و باید نگاه به همه مناطق عادلانه و یکسان باشد، گفت: ملایر جایگاه بالایی در ورزش کشور دارد و این نیاز به نگاه بالا در امر ورزش ملایر نیاز دارد.

وی افزود: بیکاری یکی از عمده مشکلات ملایر بوده که جوانان این شهرستان را در معرض آسیب قرار می دهد بنابراین در این زمینه باید با توسعه ورزش شهرستان و ایجاد اشتغال برای جوانان از این آسیبها جلوگیری شود.

وی ابا بیان اینکه ملایر آمادگی میزبانی برخی رشته های ورزشی را دارد و باید این موفقیت برای ملایر فراهم شود، بر ایجاد پایگاه قهرمانی در برخی رشته های ورزشی از جمله کشتی در ملایر تاکید کرد و گفت: باید از همه پتانسیلها و ظرفیتهای ملایر در این زمینه استفاده شود.

امام جمعه موقت ملایر نیز اظهار داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری جوانان باید به سمت سه اصل حرکت کنند که این سه اصل ارزش، دانش و ورزش است و اگر در کنار ورزش، ارزش و دانش نباشد ورزش اعتباری ندارد.

حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان بیان کرد: امروز ورزشکاران ما باید به ارزشهای اسلامی توجه داشته باشد و ورزش را در کنار ارزش بها دهند چراکه اگر ارزشها در میادین ورزشی فراموش شود ورزش کشور با مشکلات اخلاقی مواجه می شود که این در شان یک ورزشکار ایرانی نیست.

وی رمز ماندگاری بزرگان ورزش ایران را توجه به منش و خوی ورزش پهلوانی برشمرد و گفت: امروز در برخی میادین ورزشی دنیا شاهد فراموش شدن اخلاق و خوی مردانگی در ورزش هستیم که آسیب بزرگی را در صحنه های ورزشی ایجاد کرده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر نیز در ادامه ضمن برشمردن مشکلات ملایر اظهار داشت: عمده مشکلات در این شهرستان مربوط به روستاها و مناطق محروم است و در حال حاضر برخی روستاهای شهرستان با مشکلاتی از جمله کمبود آب مواجه هستند و بسیاری از روستاها با تانکر آبرسانی می شوند.

مصطفی آزادبخت همچنین خواستار توجه به استعدادهای ورزشی در روستاها شد و گفت: باید در روستاها نیز سالنهای ورزشی ساخته و تجهیز شود.

آزاد بخت همچنین بر رفع بیکاری در شهرستان تاکید کرد و گفت: باید علاوه بر امکانات ورزشی، امکانات اشتغال جوانان ملایر نیز فراهم شود.

رئیس هیئت کشتی شهرستان ملایر نیز ازفعالیت 600 ورزشکار در رشته کشتی در ملایر خبر داد و ابراز داشت: این تعداد ورزشکار در سه سالن ورزشی و در دره های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان فعالیت دارند.

داریوش صفاری با بیان اینکه در حال حاضر 100میلیون تومان به لیگ کشتی بدهکاری داریم که درخواست تامین اعتبار در این زمینه را داریم، بر جذب اسپانسرها با توجه به جایگاه ورزش کشتی ملایر و وجود ورزشکاران موفق در این شهرستان تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم اسپانسرها را جذب کنیم می توانیم در لیگ حضور داشته باشیم.

در ادامه مسئولان هیئات ورزشی ملایر نیز مشکلات خود را مطرح کردند.