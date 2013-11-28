وزارتخانه بنای تصدیگری ندارد/ بخش خصوصی ورود کند خط مسافربری پیام کرج راه اندازی می شود

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج درباره برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این فرودگاه در بخش مسافربری گفت: وزارتخانه بنای تصدی گری و راه اندازی هواپیمایی ندارد. این مجموعه با اهداف پستی و ایجاد هاب پستی و پست لجستیک طراحی و راه اندازی شده اما انجام عملیات گسترده پستی بخشی از اهداف وزارتخانه است.



وی در عین حال یادآور شد: اعلام می کنیم که در صورت مراجعه بخش خصوصی، امکانات مجموعه پیام را برای راه اندازی خط مسافربری در اختیارش قرار دهیم.



واعظی تاکید کرد: این مجموعه می تواند به عنوان مسافربری استفاده شود اما خودمان این کار را نمی کنیم و کمک می کنیم که بخش خصوصی بتواند در این بخش ورود کند.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: با توجه به برنامه های پیش بینی شده امیدواریم این مجموعه هم در بخش مسافربری و باربری و هم در بحث منطقه ویژه توسعه پیدا کند.



وی افزود: در صورت اخذ مجوز ایجاد شهرک آی سی تی در این منطقه شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهیم بود.



وی معرفی مسئولان جدید شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام به مردم به ویژه مسئولان استان، آشنایی با طرح ها و برنامه های آینده این مجموعه و تقاضای تعامل و همکاری مسئولان البرز برای رفع موانع توسعه پیام را از اهداف سفر خود عنوان کرد.

