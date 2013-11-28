بسیجی مایه عزت و سرافرازی ملت ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر نادم صبح پنج شنبه در ششمین یادواره 48 شهید بسیج جامعه پزشکی استان سمنان که در سالن اجتماعات منوچهری دامغانی برگزار شد، با اشاره به نقش مهم و اساسی بسیج در خنثی سازی توطئه ها و ترفندهای دشمنان اظهار داشت: همین بس که دشمن از نام بسیج و بسیجیان هراس دارد.

وی با تاکید بر اینکه یادواره شهدا حرکتی مثبت و ارزنده است تصریح کرد: پس از حماسه 8 سال دوران دفاع مقدس لازم بود تا از طریق برگزاری این آئین ها بتوانیم یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داریم و با آرمان های ایشان تجدید میثاق کنیم.

معاونت پژوهشی و مطالعات راهبردی موسسه روایت شهدا همچنین با یادآوری اینکه جامعه پزشکی نیز در دوران جنگ تحمیلی دوشادوش رزمندگان با ارائه خدمات درمانی و پزشکی در حراست و پاسداری از کیان ایران اسلامی نقش مهمی ایفا کردند، گفت: این مهم بر هیچ کس پوشیده نیست.

نادم گفت: ما وظیفه داریم راه شهدا که همان راه عزت و سرافرازی است را ادامه دهیم و به وصایای آنان عمل کنیم و لحظه ای از یاد و نام شهدا غافل نشویم.

80 هزار پزشک در هشت سال حماسه دفاع مقدس فعال داشتند

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: در هشت سال حماسه دفاع مقدس 80 هزار پزشک در کنار دیگر کادر درمانی پابپای رزمندگان حضوری فعال داشتند.

سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی با یادآوری اینکه پزشکان و کادر درمانی از جمله سربازان گمنام اسلام هستند، گفت: جامعه پزشکی استان سمنان 48 شهید تقدیم نظام کرده است که از این تعداد 13 شهید از شهرستان دامغان هستند.

وی به اهداف اصلی تشکیل بسیج جامعه پزشکی اشاره داشت و افزود: ارتقا سطح سلامت جامعه، بزرگترین هدف این تشکل است که الحمدلله امروزه این هدف با همراهی و همکاری جامعه پزشکی محقق شده است.

بسیج مایه عزت و عظمت نظام است

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان با تاکید بر اینکه بسیج مایه عزت و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تصریح کرد: بسیج امروز در تمام عرصه ها حضوری فعال دارد و از خود عملکردی درخشان بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه بسیجیان باید قدر خود را بدانند اظهار داشت: برای ارائه خدمات پزشکی به مناطق محروم در سال 92 بسیج جامعه پزشکی شهرستان دامغان با همکاری سپاه هشت تیم اعزام که نسبت به ویزیت و درمان بیماران در مناطق محروم شهرستان اقدام شد.

وی گفت: در شهرستان دامغان 370 نفر عضو بسیج جامعه پزشکی هستند و در طول سال در فعالیت ها و برنامه های بسیج مشارکت دارند.

روایتگری یکی از راویان دفاع مقدس و تجلیل از خانواده معظم شهدای بسیج جامعه پزشکی استان سمنان از دیگر برنامه های این یادواره بود.

بسیج جامعه پزشکی استان سمنان یک هزار و 500 نفر عضو دارد که 370 نفر از این تعداد عضو بسیج جامعه پزشکی شهرستان دامغان هستند.