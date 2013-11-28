استعفایم از روی عصبانیت و احساسات بود/ دنبال کسب سهمیه آسیا هستم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پیش از دیدار مقابل فجر سپاسی شیراز در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: شروع نیم فصل دوم برای همه تیم ها از انگیزه متفاوتی برخوردار است بازیها سخت تر می شود و تیمهای بالای جدول به دنبال قهرمانی و تیم های انتهای جدول به دنبال بقاء در لیگ برتر هستند.

یحیی گل محمدی خاطر نشان کرد: فردا مقابل تیمی بازی داریم که جوان و دونده هستند و از انگیزه خاصی برخوردار هستند و تلاش خود را خواهند کرد که مقابل تیم ما بازی بسیار خوبی ارائه دهند.

سرمربی نفت تاکید کرد: به دلیل مشکلاتی که داشتیم و در دو هفته اخیر که بازیکنانم تمرکز خود را از دست دادند من و کلیه همکارانم در تلاش هستیم تا تمرکز تیمی را به آنها باز گردانیم و شرایط تیمی خوبی را برای شروع نیم فصل فراهم کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مقابل فجر سپاسی از محروم و مصدوم بهره خواهید برد گفت: خوشبختانه برای این دیدار محروم و مصدوم نداریم و تمام بازیکنان ما در شرایط بسیاری خوبی برخوردار هستند.

وی در ادامه مذاکره با وحید طالب لو دروازه بان تیم راه آهن را تکذیب کرد و افزود: اصلا هیچ صحبتی با وحید نکردیم و نمی دانیم این شایعات از کجا به وجود می آید.

وی در پاسخ به این سوال که در فصل نقل و انتقالات آیا موفق عمل کرده اید یا خیر گفت: ما مهرداد اولادی، سوشا مکانی و محمد نزهتی را از دست دادیم اما هادی نوروزی و شیخ ویسی را به خدمت گرفتیم.

گل محمدی همچنین تاکید کرد: از جدایی بازیکنانم راضی نبودم و دوست داشتم آنها تا پایان فصل در کنار ما باشند اما مهرداد اولادی در قراردادش بندی وجود داشت که می توانست از ما جدا شود ضمن اینکه سوشا مکانی هم به فولاد پیوست تا شرایط حضورش در تیم ملی بهتر شود.

سرمربی نفت تهران در پاسخ به این سوال که آیا بازهم از سمت مربیگری استعفا خواهید داد یا خیر گفت: در آن زمان یک سری مشکلاتی به وجود آمد که من از روی عصبانیت و احساسات استعفا دادم اما وقتی که آرام شدم و با صحبتهایی که بین من و مسئولین انجام شد دوباره بازگشتم و دیگر هم قصد استعفا دادن ندارم.

گل محمدی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا شما نیز به تیم پیشکسوتان پرسپولیس که می خواهد در مقابل ستارگان آث میلان بازی کند دعوت شدید یا خیر گفت: از من هم دعوت به عمل آمد اما با توجه به اینکه باید در کنار تیم خود می بودم نتوانستم در این دیدار جذاب حضور پیدا کنم.