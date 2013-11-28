احداث مقبره مهمترین عامل در معرفی مفاخر است/ معرفی مفاخر عاملی برای توسعه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم اولیائی ظهر پنجشنبه در کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی استانی فرهنگی بوده و از مفاخر و مشاهیر زیادی برخوردار است، اظهارداشت: احداث مقبره و ساماندهی موقعیت جغرافیای آرامگاه مفاخر نقش بسزایی در معرفی این شخصیت های برجسته استان ایفا می کند.

اولیائی با بیان اینکه حکیم نزاری از شخصیت های برجسته تاریخی در استان است، افزود: لزوم معرفی این شخصیت برجسته تاریخ از ضروریات بوده و باید در اولویت های فرهنگی در استان قرار گیرد.

وی خواستار فراهم شدن بستر مناسب برای احداث مقبره این شاعر در استان شد و عنوان کرد: ساخت مقبره این شاعر بنام استان نقش موثری در توسعه استان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اولویت های توجه به مفاخر استان باید در شورای فرهنگ عمومی مصوب و تعیین تکلیف شود، عنوان کرد: ساخت مقبره این شاعر بنام استان نقش موثری در توسعه استان خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه احداث مقبره حکیم نزاری باید با نگاه جامع، دقیق، علمی و توسعه ای دیده شود، اظهارداشت: معرفی مفاخر و احداث مقبره برای مفاخر باید در کنار سایر طرح های عمرانی استان مورد توجه قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی توجه به مفاخر را ازعوامل توسعه دراستان عنوان کرد و بیان داشت: شناشدن نسل جدید با مفاخر استان و تهیه دیوان مفاخر و ارائه آن در سطح شهر از راهکارهای شناسندن مفاخر استان است.