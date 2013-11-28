200 هزار هکتار از جنگلهای مازندران از وجود دام تخلیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس آمار طرح جامع مقدماتی 1364 جنگلهای شمال کشور حوزه اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان مازندران (ساری) دارای یک میلیون و 627 هزار واحد دامی، هفت هزار و 148 دامسرا، 10 هزار و 455 واحد دامداری،992 آبادی زیر 20 خانوار و چهار هزار و 4385 تک خانوار بوده است.

وی اظهار داشت: اجرای عملیاتی طرح خروج دام از جنگل در حوزه اداره کل ساری از سال 1368 در قالب سه پروژه ،طرح خروج وساماندهی دام از جنگل، تجمیع تک خانوارهای جنگل نشین وطرح توسعه سطح جنگل (خرید زمینهای کم بازده مستسنیات) شروع شد.

بابایی بیان داشت: تاکنون 37 هزار واحد دامی،627 خانوار، دو هزار و 263 دامسرا ،688 هکتار خرید زمین مستسنیات و با اشتغال73 نفر دامدار در طرحهای جنگلداری و با واگذاری هزار و 863 هکتار زمین جهت تبدیل دامهای بومی به دامهای اصیل ودورگ 200 هزار هکتار از عرصهای جنگلی از دام تخلیه شده وزیر طرح احیاء ونهالکاری قرار گرفتند.



مسئول طرح خروج دام ازجنگل اداره کل منابع طبیعی ساری هدف از اجرای این طرح را، بیان کرد و گفت: طرح خروج دام از جنگل وتجمیع جنگل نشینان در واقع طرح توسعه اقتصادی وفرهنگی میباشد که سهم زیادی در جهت کاهش عوامل تخریب درجنگلهای شمال کشور دارد.

بابایی بیان داشت: حفظ اصل سرمایه وافزایش کمی وکیفی رویش جنگل واستمرار تولید، حفظ وگسترش گونهای بومی، ترمیم وباز سازی نقاط خالی ومخروبه، فزایش تولیدات دامی در نتیجه تبدیل دامهای بومی به دامهای صنعتی، عرضه آسان وبهتر وبهداشتی تولیدات دامی و امکان دسترسی واستفاده از خدمات دامپزشکی ودامپروری از جمله اهداف بوده است.

-مسئول طرح خروج دام اداره کل منابع طبیعی ساریبمنظور تسریع در اجرای این طرح پیشنهاد داد تا بیمه کردن دامدران مشمول طرح، باز نشست کردن دامداران مشمول طرح که قادر به ادامه کار دامداری نباشند، اشتغال در طرحهای مرتبط با جنگل، ایجاد زمینه مشارکت دامداران در واگذاری معادن وسایر پتانسیلهای موجود در عرصهای منابع طبیعی، تسهیل در استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان داشت: حضور طولانی حد اقل 9 ماهه دام در عرصهای جنگلی بطور گسترده و بیش ازحد مجاز که ضمن چراء از نهالهای نورسته (حدود80 گونه از 85 گونه های موجود درجنگلهای شمال مورد تعلیف قرار میگیرد) باعث کوبیدگی خاک ودر نتیجه مانع از جوانه زدن بذور در ختان می شود.