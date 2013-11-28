تامین برق روستا ها به عنوان قطب های تولیدی و اشتغال مولد نیاز به حمایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا انجم الشعاع ظهر پنجشنبه در جلسه اعضاء کمیسیون انرژی مجلس در محل شرکت برق خراسان اظهار کرد: 9 دستور العمل به تصویب شورای اقتصاد و وزیر شورا در ماده قانون 133 برنامه توسعه رسید که یکی از آنها حمایت از منابع تجدید پذیر بود.

رئیس کمیته برق مجلس شورای اسلامی افزود: ما سالانه میلیارد ها تومان صرف آلاینده ها می کنیم در حالیکه می توان از آن در راه تولید انرژی های پاک بهره برد.

انجم الشعاع اظهار کرد: برای حمایت از تولید کنندگان منابع تجدید پذیر باید اقداماتی از جانب دولت انجام شود البته بر اساس بند 19 قانون حمایت از منابع تجدید پذیر که امروز به شکل یک طرح در آمده اقداماتی انجام می شود.

وی تصریح کرد: اوراق مشارکت با تضمین دولت در صنعت برق می تواند کمک بزرگی به شرکت های تولیدی کند.

رئیس کمیته برق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نیاز عمده ای که در صنعت برق داریم تامین برق روستا ها است که به عنوان قطب های تولیدی و اشتغال مولد بوده و نیاز به حمایت دارند.

انجم الشعاع بیان کرد: با تقویت خطوط توزیع برق و پست های ولتاژ بالا می توان از روستا ها حمایت کرد.

وی افزود: استفاده از انرژی خورشیدی هم به عنوان یک انرژی پاک می تواند تامین انرژی مورد نیاز روستا ها کمک بزرگی کند.