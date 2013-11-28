دعاهای امام سجاد حاوی پیام های تربیتی است/نقش امام چهارم در به چالش کشیدن یزیدیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی ظهر پنجشنبه در سومین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) در بندرعباس، اظهار کرد: با وجود ظلم و جنایات حکام، انحطاط فرهنگی دینی و گسترش فساد در جامع، دوران امام سجاد(ع)، سخت ترین و دشوارترین دوران برای محبان و پیروان اهل بیت(ع) بود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جامعه امروز نسبت به معرفت شناسی از جایگاه امام سجاد(ع) بیان کرد: ما غیر از چندماه زندگی آن حضرت در فاصله بعد از شهادت امام حسین(ع) در شام و اینکه امام کتابی به اسم صحیفه سجادیه دارند، آن گونه که شایسته است امام سجاد(ع) را نشناخته ایم و کار مثبتی انجام نداده ایم.

معاون امور ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه عصرامامت امام سجاد از عصر عاشورا در سال 61 هجری آغاز می شود و تا سال 94 هجری قمری ادامه می یاید، گفت: آن حضرت طی مدت 35سال دوران امامت خویش با حوادث جامعه آن روز که ظلم و جنایات حکام، انحطاط فرهنگی دینی و گسترش فساد در برگرفته بود، با روش های مختلف مبارزه کرد اما متاسفانه ابعاد مختلف آن به جامعه هنوز منتقل نشده است.

حجت الاسلام مروی با اشاره به نقش برجسته امام سجاد(ع) در به چالش کشیدن یزیدیان گفت: امام سجاد(ع) آنچنان شجاعانه از منطق ولایت دفاع می کند که عبیدالله بن زیاد حکم به قتل امام می دهد البته موفق نمی شود.

وی افزود: نظیر چنین شجاعتی در مجلس ابن زیاد در کوفه ایراد می کند تا جایی که ابن زیاد نیز دستور قتل امام را صادر می کند که موفق نمی شود.

معاون امور ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: به تحقیق می توان گفت که دوره امامت امام سجاد(ع) سخت ترین دوران برای مسلمانان و پیروان اهل بیت(ع) بود.

حجت الاسلام مروی افزود: به لحاظ اعتقادی، انحرافات متعدد و به لحاظ اخلاقی فسادهای گسترده در شهرهای مکه و مدینه انواع آلودگی های اخلاقی و انحظاط فکری از مغنی و رقاصه ها تا خوش گذرانی و عیاشی های شبانه حکومت بنی امیه دربرگرفته بود.

وی اظهار کرد: ترویج بی بندوباری و انحطاط فکری و فرهنگی در این دوران به اندازه ای بود که مکه و مدینه مرکز تولید و اعزام رقاصه و مغنی به سایر شهرهای عراق بود.

معاون امور ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری اضافه کرد: تحریف دین و معارف اهل بیت و تحریف روایات به اندازه ای در این دوران شدت گرفته بود که جایگاه عبدالملک مروان ثقفی را بالاتر از مقام پیامبراکرم(ص) می دانستند.

حجت الاسلام مروی با اشاره به اینکه در آن شرایط نابسامان امام سجاد(ع) کارهایی زیادی انجام دادند، تصریح کرد: دعاها و گریه ها و مناجات های امام حاوی پیام های و جهت دهی زیادی با هدف تربیت و روشنگری صورت گرفت.

وی درخشش دیگر امام سجاد(ع) را در تربیت شاگرد مکتب اهل بیت(ع) و گسیل داشتن آنها به سرزمین های خراسان، سیستان و سایر بلاد اسلامی برای انتقال حقایق عاشورا و قیام اباعبدالله و تشریح احکام دین اسلام و راه صحیح اسلام برای مردم برشمرد.

معاون امور ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: موضع امام سجاد در قبال حکومت بنی امیه یک موضع میانه رو مناسب براساس مقتضیات زمان برای تربیت مردم بود.

حجت الاسلام مروی خاطرنشان کرد: نتایج 35ساله امامت امام سجاد(ع) تربیت شاگردان، آگاه سازی مردم از ظلم و ستم بنی امیه نسبت به اهل بیت و شیعیان برای ساقط کردن حکومت بنی امیه گذشت.

وی در پایان، بسترسازی برای امامت امام محمد باقر(ع) و امام صادق(ع) را از درخشش های دیگر امام سجاد(ع) برشمرد که در ابعاد مختلف جمع آوری آثار گران مایه همچون صحیفه سجادیه، رساله الحقوق، گریه ها ومناجات ها و دیگر سخنان ارزشمند آن حضرت گذشت.