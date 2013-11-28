بسیج آماده خنثی کردن توطئه های دشمنان است/ 20 میلیون نفر در کشور عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری بعد از ظهر پنج شنبه در رزمایش بزرگ عاشوراییان فارس گفت: 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و حدود همین زمان نیز سن بسیج است هر چند که اراده تشکیل بسیج از سال 42 به عنوان یک اراده الهی رقم خورد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز ایران اسلامی از یک عزت و اقتداری بی نظیر در طول تاریخ بر خوردار است، گفت: اینها دستاورد های عظیمی است که پدران و برادران بزرگتر ما و شما از قبل انقلاب و همزمان با شروع و شکل گری انقلاب و زمان جنگ با فداکاری و ایثار این دستاورد های عظیم را به ارمغان آوردند و این امانت الهی به دست ما سپرده شده است.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: یک تکلیف امروز بسیج و بسیجی که می خواهد راه شهیدان را ادامه دهد دفاع از امنیت مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران است که البته با درسی که در دوران دفاع مقدس به دشمنان داده شد بعید است تا زمانیکه بسیج و بسیجی با این آمادگی در صحنه ها حضور دارند دشمن حماقت تجاوز به مرز ها را کند .

وی تصریح کرد: آنچه که بر ما است حفظ آمادگی نظامی و دفعی است که به عنوان یک اقدام باز دارنده به دشمن پیام رسانی شود و امروز این آمادگی در قالب گردان های مختلف از بسیج و بسیجیان داوطلب دفاع نظامی سازماندهی شده و رزمایش های سال قبل و امسال گویایی این آمادگی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: تهدیدی که دشمنان برای آن برنامه ریزی کرده و در آینده نیز ممکن است به سمت آن حرکت کنند توطئه ضد امنیتی است که با هدف بر هم زدن آرامش ما به بهانه های مختلف اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد که فتنه سال 88 نمونه این توطئه ها بود.

سرلشکر جعفری یادآور شد: در سال 88 گردان هایی از بسیج به نام امام علی(ع) نداشتیم اما امروز صدها گردان امام علی(ع) با آمادگی و آموزش دیدگی مقابله با اغتشاشات شهری آماده هستند و حتی در برخی از شهرهای بزرگ یگانهای امنیتی نیز راه اندازی شده است که دشمن با دیدن این آمادگی و درسی که بسیج و بسیجیان به آنها داده اند تاکنون جرات هیچگونه حرکتی نداشته است.

وی تهدیدات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از دیگر روش های دشمنان برای وارد کردن فشار بر روی ملت ایران دانست و گفت: آنچه که دشمنان ما چند سالی است بر روی آن متمرکز شده اند، انقلاب اسلامی، شعارهای و آرمانها است که در تلاشند آنها را به تعطیلی بکشانند و برای رسیدن به این هدف از تهدیدات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی استفاده می کنند.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: دشمنان از این موضوع غافل هستند که بسیج و بسیجی بنا بر آموزه های امام(ره) و اسلام تا آخرین قطره خون در پای آرمانهای نظام ایستاده اند.

وی افزود: این آمادگی های گسترده که در بسیج شاهد هستیم در گذشته در این حد از نظر کمیت و کیفیت نبوده و این بیانگر حضور بیش از بیش مردم در مقایسه با سال های گذشته انقلاب است که نشان می دهد انقلاب اسلامی هر اندازه که پیش می رود عمق بخشی آن بیشتر می شود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: اگر در چند سال گذشته بسیجیان عضو پایگاه مقاومت به 14 میلیون نفر می رسید اما امروز از مرز 20 میلیون نفر گذشته و این معجزه الهی است که این جمع برای دفاع از دین، اعتقادات و دفاع از آرمانهای انقلاب است.

سرلشکر جعفری افزود: علاوه بر این 20 میلیون بسیجی عضو بسیج ، تعداد زیاد دیگری نیز دارای تفکر بسیجی و اعتقادات هستند اما در بسیج عضو نشدند.

وی تصریح کرد: در هیچ زمانی چنین وقایعی در ایران اسلامی با این گستردگی مردمی اتفاق نیفتاده است و اسلام در هیچ زمانی شاهد چنین انسجام و یکپارچگی و تشکیل امتی اسلامی نبوده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: همانطور که قدرت تهاجم فرهنگی غربیان و دشمنان گسترده است دامنه تبلیغ و رسانه انقلاب اسلامی نیز گسترده شده و اثرات خود را در سراسر جهان برای حق طلبان و مستضعفین جهان گذاشته است.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: شعار انقلاب اسلامی با اهدافی که دنبال می کند همان اهداف الهی، قرآنی و انقلاب اسلامی همان یاری دین خدا است که خداوند از مسلمانان مومن و مردمانی که ادعای ایمان دارند انتظار یاری کردن دین خدا دارند.