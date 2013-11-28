تغییر بودجه کشور برای حمایت از حوزه فرهنگ/ همت دولت برای سرمایه گذاری در محصولات بومی دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر حسن نجفی سولاری بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت جدید اظهار داشت: وزیر ارشاد مبنای اصلی برنامه های کلان خود را که به مجلس نیز ارائه داده، در 15 فصل و 64 عنوان در سایت سرآمد قرار داده است.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور که بسیاری از شرکت های تولیدی کننده رسانه های دیجیتال ورشکست شده اند، برخی به دلیل عدم حفظ حق نشر تولیدات خود و برخی نیز به دلیل عدم درآمدزایی مناسب از این راه مایل به تولید اثر رسانه ای نیستند، نخستین هدف ما این است که فضایی ایجاد کنیم تا تولید رسانه های دیجیتال برای تولید کنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد.

همگرایی میان تولیدکنندگان رسانه های دیجیتال و دولت هدف اصلی ماست

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ایجاد همگرایی میان تولید کنندگان و دولت از دیگر اهداف ماست، تاکید کرد: قصد داریم به گونه ای عمل کنیم که دولت تنها وظیفه نظارت و تعیین قواعد بازی را در این عرصه داشته باشد و امور رسانه های دیجیتال به خود ناشران و تولیدکنندگان واگذار شود.

وی با اشاره به حمایت های مالی دولت از تولید این گونه آثار بیان داشت: به یقین دولت برای ایجاد زیرساخت ها و زمینه های لازم برای تولید آثار دیجیتال حمایت های لازم را انجام خواهد داد اما اگر این حمایت به معنای وعده های کمک های مالی همچون دولت های گذشته باشد که به دلیل محدودیت های منابع مالی اکنون تنها به یک دِین و شرمندگی برای ما تبدیل شده است، چنین حمایتی به صرفه نیست.

نجفی تاکید کرد: اتفاقات خوبی با مجموعه هایی که شورای عالی فضای مجازی ساخت آنها را دنبال می کند در حال انجام است بنابراین تولید کنندگان این رسانه ها می توانند به مطلوب شدن فضا بسیار امیدوار باشند.

وی با اشاره به مصاحبه سه شنبه شب رئیس جمهور بیان داشت: بخش پایانی صحبت های رئیس جمهور درباره فرهنگ نشان می دهد لازم است متخصصان امر رسانه وارد میدان شوند و امیدواری زیادی نیز برای بهبود اوضاع فرهنگی کشور می رود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه نمی توان انکار کرد که بخش زیادی از اوقات فراغت جوانان ما در فضای مجازی می گذرد، تصریح کرد: اگر سرمایه گذاران به دولت برای ایجاد زمینه زیرساخت های فضای مجازی و تولیدات رسانه ای و نشر دیجیتال اطمینان و مردم نیز از این تمر حمایت کنند در کنار اراده مسئولان نظام وزارت ارشاد نیز می‌تواند به کمک 65 برنامه تدوینی خود برای تغییر فضای مجازی سریع تر اقدام کند به گونه ای که شرایط کنونی که درآمد مردم از حوزه فناوری اطلاعات بسیار پایین است به یقین تغییر می کند.

‌ تغییر بودجه فرهنگی کشور در لایحه بودجه سال آینده مشهود است

وی در پاسخ به این سئوال که در لایحه بودجه چه میزان به فرهنگ اختصاص خواهد داشت، بیان داشت: قرار است تغییر ماهیتی در زمینه حمایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود و این موضوع در بودجه سال آینده مشهود خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بهتر است در حوزه رسانه های دیجیتال به جای حمایت های جزئی مالی و شفاف سازی نشده که باعث دلخوری هایی می شود، منابع دولتی را برای کمک به بخش خصوصی برای ایجاد زمینه تولید و انتشار اختصاص دهیم.

وی در ادامه با اشاره به رتبه ایران در بحث رسانه های دیجیتال در منطقه تصریح کرد: ایران از نظر ضریب نفوذ اینترنت در منطقه رتبه نخست را دارد و از نظر نظام سیستم های های دریافتی نیز رتبه بالایی داریم که نشانه علاقه مردم ایران به چنین فضاهایی است.

‌ ایران رتبه چهارم ثبت دومین را در جهان دارد

وی اضافه کرد: رتبه نخست در منطقه خاورمیانه و رتبه چهارم جهانی را از نظر ثبت دومین داریم که نشانه علاقه ایرانیان به فضای مجازی است.

کمیسیون فرهنگی مجلس برای رفع مشکلات حوزه رسانه های دیجیتال بکوشد

مشاور وزیر ارشاد ابراز داشت: با وجود چنین گرایشی به فضای مجازی، تولیدات محتوایی ما در این زمینه کم است و هنوز وارد کننده تولیدات رسانه ای محسوب می شویم وبنابراین اراده سه قوه و در راس آنها کمیسیون فرهنگی و برنامه ریزی مجلس و نهاد ریاست جمهوری که اکنون در حال تدوین برنامه بودجه هستند، برای کمک به این عرصه ضروری است.

وی با بیان اینکه ارتباط منظمی با تولیدکنندگان رسانه های دیجیتال داشته است، گفت: عنایت ویژه ای برای رفع بیکاری و افزایش درآمد ملی از طریق این حوزه باید انجام شود و البته گام نخست آن است که درآمد لازم برای این کار در لایحه بودجه قرار گیرد.

نجفی تاکید کرد: برای ارتقای فرهنگ رسانه ای دیجیتال در کشور با مسئولان مختلف این حوزه در شهرهای مختلف دیدار و گفتگو داشته و برنامه های ما در این حوزه به آنها ابلاغ شده است ضمن اینکه بارها با نمایندگان مجلس نیز در این زمینه تبادل بحث داشته ایم تا کم کاری های این حوزه در تمام نقاط کشور رفع شود.

وی اضافه کرد: اصلی ترین حرکت نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به افق 1404 در این زمینه، همت دولت برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد زیرساخت های حوزه تولید و نشر محصولان بومی دیجیتال است.

مشاور وزیر ارشاد بیان داشت: اصفهان با وجود جوانان بسیار با استعداد و دانشگاه های معتبر پتانسیل و توانایی بالایی در زمینه تولیدات رسانه های دیجیتال دارد اما با وجود تماس های زیاد و نامه های رسمی پاسخ معتبری از نمایندگان اصفهانی در زمینه ارتقای این حوزه در اصفهان دریافت نکرده ام.

وی افزود: از دیدگاه من به جای تمرکز در عرصه های فرهنگی که مشکل چندانی را رفع نمی کند، در دنیایی که جنگ نرم جهان را در بر گرفته بهتر است مسئولان کمی به این حوزه های فرهنگی درآمدزای جهانی توجه کند.

حرکت های متقابل در برابر تهدیدات رسانه ای دشمن ضروری است

نجفی تاکید کرد: ما نمی توانیم به دلیل تحرکات دشمن محدودیت های فضای مجازی بیش از پیش افزایش دهیم بلکه باید حرکت متقابلی در برابر تهدیدات رسانه ای غرب داشته باشیم و با وجود منابع فردی کافی در کشورمان مجلس می تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

ایجاد مراکز تولید رسانه های دیجیتال در 18 استان کشور

وی تاکید کرد: در برنامه 4 ساله پیش رو در 18 استان این مراکز تولید ایجاد می شود و در کنار آن پرتابل های فرهنگی نیز ایجاد می شود که امیدواریم برخی نیازهای محتوایی دنیا را نیز تامین کند.

نجفی با بیان اینکه 11 سال جشنواره رضوی در ایران، تصریح کرد: اطلاعات محتوایی بالایی در این زمینه به شکل آنالوگ داریم که دسترسی به آنها محدود است و می توانیم آنها را به شکل دیجیتال در اختیار مردم کشورمان و دنیا قرار دهیم.