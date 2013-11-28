به گزارش خبرنگار مهر، احسان صادق بعد از ظهر پنجشنبه در سومین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) با اشاره به ویژگی های صحیفه سجادیه، عنوان کرد: با درک مفاهیم صحیفه سجادیه متوجه می شویم که دعا وسیله ای برای ساختن فرد و اجتماع است.

وی ادامه داد: دعاهای صحیفه سجادیه بر روی دوری از خودپسندی و خیرخواهی برای همگان تاکید دارد و امام سجاد بر روی این مسئله تاکید داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سلطان قابوس افزود: براساس آموزه های صحیفه سجادیه، دید و قضاوت ما نسبت به انسان ها نباید با توجه به شئون مادی و ظاهری باشد و نباید به انسان های ثروتمند به عنوان افراد برتر نگاه کنیم.

صادق عنوان کرد: به تعبیر امام سجاد انسان عزیز و برتر کسی است که عباداتش او را عزیز کرده باشد و در این راستا نباید به ثروت ظاهری افراد نگاه کرد.

سومین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) همزمان با سالروز شهادت این امام بزرگوار در بندرعباس برگزار شد.