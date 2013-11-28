جام ورزشي شهيد "ابراهيم يوسفي" در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عجمی نژاد بعد ازظهر پنج شنبه در نشست خبری به ويژگي های اين جام ورزشي اشاره کرد و افزود: حامي مالي تنها به نيت زنده نگه داشتن نام شهيدي از خيل شهيدان اين مرز و بوم دست به اين اقدام زده است.

وی با اشاره به اینکه این جام ورزش منتهی به یک دوره مسابقات نخواهد بود وسایر مسابقات ورزشی استان نیز می تواند در قالب این جام برگزار شود، تصریح کرد: با توجه به بضاعت مالی ورزش استان حمایت مالی از ورزش می تواند گامی برای توسعه ورزش استان باشد.

وی اظهار امیدورای کرد این جام ورزشی بتواند در سطح مسابقات کشوری و لیگ نیز در آینده برگزار شود.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه شهيد يوسفي یکی از قهرمانان ورزشي استان بود، تصریح کرد: این شهید ورزشکار در عمليات غرورآفرين بيت المقدس در سوم خرداد سال 61 به درجه رفيع شهادت نائل شد.

وی با بیان اینکه نخستین جام ورزشی شهید یوسفی در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، بیان داشت: این جام ورزشی در اولین دوره در مسابقات دو و ميداني در پنج ماده كليد خواهد خورد.

شهید ابراهیم یوسفی

عجمی نژاد با بیان اینکه امتياز حقيقي و حقوقي اين جام ورزشي در انحصار و اختيار حامي مالي آن آقاي "عبدالله يوسفي" خواهد بود، افزود: اميدواريم برگزاری این جام الگو و سرآغازي براي ساير استان هاي كشور شود.

وی با بیان اینکه زیر ساختها ورزشی و نیروی انسانی مورد نیاز در سطح خوبی در استان فراهم شده است، ادامه داد: امیدواریم با حمایت های مالی این بردار شهید بتوانیم گامهای توسعه را در ورزش و معرفی ورزشکاران این شهرستان برداریم.

حمایت از ورزش استان باقیات صالحات است

حامي مالي جام ورزشي " شهید یوسفی" نیز در این جلسه هدف از ايجاد اين جام ورزشي را كمك به توسعه كمي و كيفي ورزش قهرماني شهرستان بيرجند اعلام کرد و گفت: براي نخستين بار در كشور به ورزش به چشم يك اقدام باقيات و صالحات نگاه كرده و توقعي از برگشت دنيوي سرمايه گذاري ندارم.

عبدالله يوسفي كه برادر شهيد ابراهيم يوسفي است، افزود: استعداديابي و معرفي قهرمانان گمنام اين خطه، از ديگر اهداف ايجاد اين جام است.

وی با بیان اینکه این جام به صورت دایمی در استان برگزار خواهد شد، افزود: اميدوارم در آينده اين اقدام در قالب يك جام حرفه اي در سطح لیگ های ورزشی حضور داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه تا کنون حمايت مالي چند ديدار ورزشي را بر عهده گرفته ام، تصریح کرد: آخرين مورد برگزاري همایش اتومبیلرانی و موتورسواری شرق کشور در روزهاي 18 و 19 اردیبهشت امسال و به ميزباني شهر خوسف بود.