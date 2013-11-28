تهدید آمریکا از سوی حازم الببلاوی/اعتراض علیه قانون تظاهرات در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حازم الببلاوی نخست وزیر مصر در واکنش به مواضع اخیر مقامات آمریکا در قبال قانون تظاهرات در مصر اظهار داشت: در صورتی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مواضع مشابه رجب طیب اردوغان را در قبال مصر اتخاذ کند و در امور داخلی مصر دخالت کند واکنش ما به آن همچون واکنش به ترکیه خواهد بود.

وی با بیان این مطلب افزود: مصر دوره مهمی را طی می کند و مهمترین چیز در شرایط کنونی اجرای طرح نقشه راه است. خاطرنشان می شود وزارت خارجه مصر شنبه گذشته در واکنش به مواضع مداخله جویانه ترکیه در قبال مصر، سفیر آنکارا در قاهره را اخراج کرد و سفیر خود را از ترکیه فراخواند. مصر سطح روابط دیپلماتیک خود را با ترکیه کاهش داد و به کاردار تنزل داد.

از سوی دیگر المیادین گزارش داد: ده ها معترض مصری با تظاهرات در قاهره آزادی تمامی کسانی را که چند روز پیش در تظاهرات مقابل پارلمان مصر بازداشت شده بودند را خواستار شدند.

این افراد به اتهام مشارکت در تظاهرات غیر قانونی بازداشت شدند. طرفداران اخوان المسلمین نسبت به قانون تظاهرات در مصر معترض هستند و خواستار لغو آن هستند. به موجب این قانون، برای برپایی تظاهرات باید از سوی وزارت کشور مجوز اخذ شود در غیر اینصورت تظاهرات غیر قانونی خواهد بود و عاملان آن جریمه مالی خواهند شد.

علاوه بر آمریکا، سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل نسبت به تدوین قانون تظاهرات در مصر معترض هستند و خواستار لغو چنین قانونی شده اند.