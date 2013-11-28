برپایی نماز جمعه در 750 شهر کشور/ عضویت 32 هزار نفر در ستادهای نمازجمعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود سیاح ظهر پنحشنبه در نشست با اعضای ستاد نماز جمعه کنگان به اهمیت نماز جمعه اشاره کرد و اظهار داشت: تقویت برنامههای فرهنگی در ستادهای نماز جمعه و گسترش فرهنگ نماز جمعه دارای اهمیت فراوانی است که همه مسئولان باید در این راه تلاش کنند.
وی با اشاره به عضویت 32 هزار نفر در ستادهای نمازجمعه سراسر کشور، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نماز جمعه در 750 شهر کشور اقامه میشود که تعداد این شهرها در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت.
رئیس ستاد نماز جمعه کشور با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ نماز در سطح جامعه تاکید کرد و افزود: باید نسبت به جذب جوانان به برنامههای فرهنگی و دینی اهتمام ورزیم و گسترش معنویت در جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی اعضای ستادهای نماز جمعه، تصریح کرد: افزایش دانش و تخصص اعضای ستادهای نماز جمعه در دستور کار قرار دارد که بهزودی محقق میشود و تاکنون چند برنامه تخصصی در این راستا صورت گرفته است.
سیاح در ادامه با بیان اینکه جوانگرایی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان در دستور کار قرار دارد، افزود: با تلاشهای صورت گرفته، دو دوره آموزش تخصصی برای معاونتهای ستادهای نمازجمعه سراسر کشور تا پایان سال جاری برگزار میشود.
لزوم تخصیص اعتبار برای تکمیل مصلی شهر کنگان
امام جمعه کنگان نیز در این آئین اظهار داشت: در شهر کنگان شاهد حضور گسترده جوانان در نماز جمعه هستیم که همواره این استقبال در حال افزایش است و باید تلاش کنیم تا شاهد حضور گستردهتر جوانان در نماز جمعه باشیم.
حجتالاسلام محمود محمودی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه زیرساختهای معنوی در این شهرستان، اضافه کرد: مصلای کنگان با زیربنای 11 هزار متر در دست ساخت است که در حال حاضر بیش از 50 درصد پیشرفت دارد.
وی خواستار تخصیص اعتبارات برای تکمیل مصلای کنگان شد و گفت: حوزه علمیه فاطمه زهرا (س)، حوزه علمیه علیبنابیطالب (ع)، خرید چند واحد استادسرا برای حوزه برادران و احداث دفتر و منزل امام جمعه در دو طبقه از جمله پروژههای عمرانی در زمینه مذهبی در این شهرستان است.
حجتالاسلام محسن حیدری مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر نیز در این نشست بر لزوم استفاده از راهکارهای جدید برای تقویت ستادهای نمازجمعه تاکید کرد و بیان داشت: تلاش داریم همه ستادهای نمازجمعه دارای مصلی باشند.
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