به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با پیروزی تیم‎های تهرانی آغاز شد و به پایان رسید. در آغاز دیدارهای این هفته از مسابقات مهرام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی ماهان اصفهان را شکست داد تا جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را تثبیت کند. این دومین شکست ماهان در این فصل از مسابقات بود.

افرا خلیج فارس - صنایع پتروشیمی هم آخرین دیدار این هفته از مسابقات بود که در همین تالار برگزار شد و باز هم با برتری تیم میزبان به پایان رسید. افرا خلیج فارس با کسب دومین پیروزی این فصل خود موفق به صعود دو پله‌ای شد درحالیکه حریفش سقوطی چند پله‌ای پیدا کرد.

در فاصله میان این دو دیدار اما چهار دیدار هم در شهرستان‎ها برگزار شد که طی آن در بندرامام پتروشیمی، مدافع عنوان قهرمانی موفق شد تیم قعر نشین جدول رده‌بندی را با شکست مواجه کند تا نیروی زمینی همچنان بدون برد بماند. ذوب آهن روند پیروزی‌های متوالی خود را با متحمل کردن شکستی دیگر به شهرداری گرگان ادامه داد. گرگانی‌ها در حالی مغلوب شدند که هفته گذشته با غلبه بر ماهان صاحب نخستین برد این فصل خود بعد از سه باخت متوالی شده بودند.

دانشگاه آزاد هم که هفته گذشته متحمل نخستین شکست این فصل خود شده بود در دیدار این هفته از مسابقات برابر همیاری زنجان به برتری رسید تا همچنان تیم دوم جدول باشد. هفت الماس قزوین هم یکی از میزبانان این هفته از مسابقات بود که نتوانست از این امتیاز به سود خود استفاده کند.

نتیجه 6 دیدار برگزار شده در هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* مهرام تهران 83 - ماهان اصفهان 66

* پتروشیمی بندرامام 105 - نیروی زمینی67

* هفت الماس قزوین 79 - استقلال زرین قشم 83

* همیاری زنجان 44 - دانشگاه آزاد 50

* ذوب آهن اصفهان 67 - شهرداری گرگان 43

* افرا خلیج فارس 84 - صنایع پتروشیمی ماهشهر 76

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای هفته پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور صدر و قعر جدول رده بندی بدون تغییر و همچنان در اختیار مهرام و نیروی زمینی باقی ماند. دانشگاه آزاد و هفت الماس قزوین هم تیم‌هایی بودند که جایگاه‌شان تغییر نکرد. استقلال زرین قشم (3 پله صعود) و ذوب آهن و افرا خلیج فارس (2 پله صعود) تنها تیم‌هایی بودند که در دیدارهای این هفته موفق به ارتقا جایگاه خود شدند در حالیکه پنج تیم دیگر با سقوط مواجه شد. مانند پتروشیمی که دیدار خانگی خود را با اختلاف امتیاز به پایان رساند اما به خاطر معدل کمتر نسبت به ذوب آهن از رده سوم یک پله سقوط کرد.

جدول رده بندی شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته پنجم به این شرح است:

جدول رده‌بندی:

1- مهرام (5 بازی، 5 برد، بدون باخت، 10 امتیاز)

2- دانشگاه آزاد (5 بازی، 4 برد، یک باخت، 9 امتیاز)

3- ذوب‌آهن اصفهان (4 بازی، 4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

4- پتروشیمی بندرامام (4 بازی، 4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

5- همیاری زنجان (5 بازی، 2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)

6- استقلال زرین قشم (5 بازی، 2 برد، 3 باخت، 7 امتیاز)

7- شهرداری گرگان (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

8- فولاد ماهان اصفهان (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (4 بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز)

10- هفت الماس قزوین (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

11- صنایع پتروشیمی (5 بازی، یک برد، 4 باخت، 6 امتیاز)

12- نیروی زمینی (5 بازی، بدون برد، 5 باخت، 5 امتیاز)