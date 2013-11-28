تقویت تعاونی ها در اردبیل به کاهش نرخ بیکاری منتج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ‌خدیجه جعفری اصل بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از برداشت زعفران از مزرعه روستای خواجه بلاغی اردبیل افزود: افزایش توان اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و توسعه انسانی و ارتقا شاخص های فرهنگی و اجتماعی در جامعه از دیگر نتایج تقویت تعاونی ها است.

وی تعاونی ها را به عنوان بازوان اجرایی و توانمند دولت در بخش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دانست و اضافه کرد: توانمندسازی و ارتقای قابلیت های منابع انسانی، نیل به اشتغال و کمک به افزایش درصد تولیدات ناخالص استان و اقتصاد ملی از اهداف راهبردی در راستای تقویت و توسعه تعاونی ها است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استان تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش آنها با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی با بکارگیری پتانسیل های موجود جامعه کار و با تحت نظر قراردادن شرایط منطقه ای و جغرافیایی و ظرفیت سنجی را از دیگر کارکردهای تعاونی ها در استان دانست.

وی تصریح کرد: توجه به تعاونی یعنی توسعه کارآمدی و اثربخش و حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون یعنی کمک به اقتصاد ملی و افزایش درصد تولید ناخالص در استان، اشتغال آفرینی است.

جعفری اصل با بیان اینکه در این زمینه می توانیم شاهد تحولات مطلوب در تحقق حماسه اقتصادی باشیم، تاکید کرد: ارائه تسهیلات لازم، حمایت، صیانت، حفاظت از نیروی کار، ارتقاء کمی و کیفی آموزش و ارائه مهارت ها و مساعدت های لازم اجتماعی و تسهیل گری در امور اداری گامی موثر در این زمینه خواهد بود که بدون شک حمایت دستگاه های اجرایی مرتبط بویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم و ضروری است.