ایجاد مجتمع های گردشگری چندمنظوره/ سرانه 7.5 متر مربعی فضای سبز در ایزدشهر

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی‌ علیپور عصر پنجشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان شهردار جدید ایزدشهر خود و تمامی‌ همکاران خود را موظّف به پایبندی به اصولی که برای تعالی و رشد شهر موثر است دانست و برنامه خود را برای توسعه شهر در چند محور بیان کرد.

علیپور توجه به کرامت انسانی‌ ، تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم را سرلوحه اخلاق حرفیی‌ خود علم نمود و افزود: به اهتمام تک تک شهروندان در پیشبرد کیفی‌ و کمّی برنامه ها نیازمندیم.

شهردار جدید ایزدشهر گسترش صنعت توریسم را یکی‌ از پایه‌های توسعه پایدار این شهر عنوان و خاطر نشان کرد: گردشگری می تواند شهر را به پویایی نزدیک کرده و از سکون دور سازد.

وی با بر شمردن ویژگی‌های ایزدشهر گفت: ایزدشهر با جغرافیای کم نظیر خود در منطقه خودنمایی می‌کند و اتصال به دریا و جنگل دو بال صنعت گردشگری این شهر هستند.

وی به نقش سرمایه گذاران در توسعه و رفاه شهر اشاره کرد و جذب و حفظ سرمایه گذاران را یکی‌ دیگر از برنامه خود بیان داشت و از اهتمام خود برای از بین بردن موانع سرمایه گذاری سخن گفت.

علیپور تصریح کرد: در ضلع شمالی شهر با وجود مجتمع‌های فراوان بهره برداری تجاری از ما سلب شد و ما می توانیم با حفظ حدود مجتمع‌ها و با دادن امتیازات قانونی‌ مرکز تجاری پایدار و یکپارچه ایجاد و چهره شهر را دگرگون سازیم.

شهردار جدید ایزدشهر در پایان از تاره‌های فرهنگی‌ ، برگزاری یادواره شهدا و توجه به مبادی ورودی شهر صحبت کرد و خواستار همکاری شورای اسلامی شهر و مسئول شهرستان برای انجام برنامه‌های خود گردید .

احمد توکلی شهردار سابق ایزدشهر نیز گفت: در بهمن ۸۴ مراسم افتتاحیه شهرداری را داشته و در آنجا وعده دادیم افق روشنی برای ایزدشهر ترسیم کنیم که در ابتدای کار ما شهرداری را با ۴ پرسنل راه اندازی کردیم.

توکلی اولین وظیفه خود در دوران تصّدی شهرداری ایزدشهر را تبدیل چهره سه روستا به یک شهر اعلام کرد و افزود: امروز ایزدشهر نامی‌ در استان دارد که درخور آن است و با برنامه مسئول جدید بهتر خواهد شد.

وی اهم اقدامات انجام شده را سازمان خدمات ایمنی شهرداری با کادری تحصیل کرده و امکانات و تجهیزات مناسب ، طرح هادی توسعه شهری که به عنوان سند چشم انداز و نقشه راه مورد تصویب قرار گرفت و اجرای پروژه بزرگ عمرانی اعلام کرد.

توکلی ادامه داد: یکی‌ از پروژه‌های ما ساماندهی خیابان اصلی‌ شهر بود که در معرض دید همه قرار دارد.

وی درآمد شهرداری ایزدشهر در هشت سال تصّدی شهرداری را ۱۵ میلیارد تومان ذکر کرده و افزود: حدود ۱۰ میلیارد تومان آن صرف پروژه عمرانی در ۳منطقه بازار سر ، سراج محل و امیر آباد شد.

شهردار سابق ایزدشهر توسعه فضای سبز را یکی‌ دیگر از برنامه خود اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: ما توانستیم فضای سبز را به ۷.۵ متر مربع به ازای هر شهروند برسانیم.

توکلی تبدیل شهرداری از نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی ، ارتقا سلامت شهروندان ، تقویت زیرساختهای مذهبی‌ ، کمک به مساجد ، توسعه قمل و نقل عمومی‌ با تشکیل سازمان حمل و نقل کلید زدن خیابان ۲۰ متری و گسترش شهر به سمت جنوب و کم کردن فاصله اختلاف فضا بین شهرها را از دیگر اقدامات خود ذکر کرد.