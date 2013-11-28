اهداف وزارت ارتباطات در پیام اعلام شد/ پیام کرج تبدیل به پست لجستیک کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی بعداز ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت خدمات هوایی پیام کرج در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: دولت جدید با فرهنگ بسیجی در مسیر اهداف نظام و مطالبات مردم، یکی پس از دیگری مشکلات را برطرف می کند.



وی در ادامه با تشکر از هیئت مدیره قبلی مجموعه فرودگاهی پیام و خیر مقدم به مدیران جدید اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم آنچه انتظار مردم، نمایندگان و مسئولان استان از این مجموعه بزرگ است را در زمانی نه چندان طولانی برطرف کنیم.



وی گفت: سیاسیت دولت تدبیر و امید تغییر شرایط امنیتی، رفاهی، معیشتی و فضای بین الملل است که بخشی از آن از طریق رئیس جمهور به اطلاع مردم بزرگوار رسید.



واعظی با بیان اینکه با حماسه سیاسی مردم و مدیریت رهبری امروز شاهد شرایط خوب و روحیه آشتی و همکاری در جامعه هستیم، اظهار داشت: امروز به هیچ وجه خودی و غیرخودی نداریم و تمام ایرانی ها خودی هستند. اما نباید به انتخابات دلخوش باشیم. انتخابات یک شروع است که مردم طی آن وظایفی را به عهده خدمتگزارانشان گذاشته اند و باید با کارکردن، تلاش و برنامه ریز و به کارگیری مردم، بخش خصوصی و تعاونی ها مشکلات را رفع کنیم.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به منطقه پیام کرج اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی پیام مجموعه عظیم و سرمایه ای گرانقدر است و وزارتخانه از طرح های توسعه ای آن حمایت می کند.

مردم برای واگذاری امور به آنها به بلوغ کامل رسیده اند



وی واگذاری امور به بخش خصوصی را از اولویت ها اعلام کرد و گفت: معتقدم مردم و بخش خصوصی برای انجام مطالباتشان به دست خودشان به بلوغ کامل رسیده اند و انتظار ندارند دولت با داشتن وظایف تصمیم گیری، نظارتی و کنترلی، تصدیگیری را هم خود به عهده بگیرد.



واعظی یادآور شد: ما تلاش می کنیم زیرساختها را برای ورود بخش خصوصی در منطقه آماده کنیم اما باید شرایط امنی را برای ورود سرمایه گذاران فراهم کرده و مانع تراشی نکینم.



وی تاکید کرد: استانداری البرز نیز می تواند با تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی آنان را به سوی این منطقه اقتصادی سوق دهد.

حمایت از برنامه هایی که کارهای مطالعاتی آن به درستی طی شده



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشی دیگر با اشاره به اینکه هدف از ایجاد این منطقه ایجاد هاب پستی بوده است، اظهار داشت: خدمتگزاری به مردم استان البرز بسیار ارزشمند است ولی طراحی اولیه منطقه ویژه اقتصادی پیام نه حمل و نقل و ارائه خدمات هوایی که ایجاد هاب پستی بوده است.



وی در عین حال گفت: با توجه به اینکه مجموعه پیام باید در مسیر آبادانی قرار گیرد بسترهای ورود علاقه مندان به بحث مسافربری را فراهم کرده ایم تا مردم استان از خدمات حمل و نقل هوایی نیز برخوردار شوند.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمترین برنامه های این وزارتخانه در پیام را ایجاد هاب پستی و پست لجستیک، توسعه منطقه ویژه و ایجاد شهرک آی سی تی اعلام کرد و تاکید کرد: باید از تمام فرصتها و ظرفیتهای موجود استفاده کنیم تا منطقه ویژه کارایی اصلی خود را داشته باشد.



وی تاکید کرد: تلاش می کنیم موانع دولتی منطقه ویژه با مصوبه هیئت رفع شود اما نمایندگان مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز می توانند ضمن رفع موانع موجود، این وزارتخانه را در تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه فعالیت های این فرودگاه یاری دهند.



واعظی در ادامه با تاکید بر اینکه وزارتخانه از برنامه هایی که کارهای مطالعاتی آن به درستی طی شده باشد حمایت می کند، اظهار داشت: برای توسعه منطقه تسهیلات در اختیارتان قرار می دهیم اما از شما پس می گیریم زیرا این مجموعه فقیر نیست و استفاده از تمام ظرفیتهای آن موجب رونق و شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.

