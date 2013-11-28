مشكلات بخش دارو درمان با اولويت مورد بررسي قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد صابر جباري عصر چهارشنبه در مراسم يادواره شهداي جامعه پزشكي بهشهر در سالن اجتماعات بهداشت و درمان اين شهرستان اظهار داشت: بايد خودكفايي در تمام مراحل اتفاق افتد و مال از نظر دارو و درمان نيز به خودكفايي لازم برسيم.



وي افزود: خوشبختانه كادر درماني و بهداشت و سلامت ما از تعهدات قابل توجهي برخوردارند و خدمات صادقانه و بسيجي ارائه مي هند كه بايد قدردان آنان باشيم.



امام جمعه بهشهر با اشاره به وجود پزشكان هندي و بنگلادشي در ايران و بهشهر در اوايل انقلاب گفت: زماني ما در درمان نيازمند اين افراد و پزشكان بوديم و اكنون پزشك به كشورهاي ديگر صادر مي كنيم كه موجب مباهات ما است.



حجت الاسلام جباري بيان داشت: برخي مشكلات بهداشتي و درماني ما نيازمند كمك بين المللي است و بايد در اين رابطه فعالانه كار شود تا نياز بين المللي ما در اين بخش رفع شود.



وي با تبريك هفته بسيج خاطر نشان كرد: روال بسيجي جامعه را از خطرات مصون نگه مي دارد و بايد جوانان را به سمت بسيج هدايت كنيم.



جباري گفت: همه ما در هر پست و مقامي بايد يكپارچه بفكر مصالح جامعه و نظام باشيم و به قولي سوژه به دست دشمن ندهيم.



امام جمعه بهشهر همچنين از شهدا بعنوان ناظران بر اعمال و رفتار ما ياد كرد كه در هر شرايطي بايد در عمل به وصاياي آنان و اطاعت از رهبري تلاش كنيم.



جباري افزود: شهدا با بصیرت و آگاهی مسیر لقا‌ءالله را طی کرده و موجب سرافرازی ایران اسلامی شدند و همه ما بايد قدردان اين از خودگذشتگي و ايثار آنان باشيم.