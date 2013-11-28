اجرای طرح های آبخیزداری در فارس اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، خداكرم جلالي در بازديد از شهرستان كازرون، افزود: فارس با بيلان منفي 10 ميليارد مترمكعبي آب روبرو است و اين بزرگترين چالش اين استان بشمار مي‌رود.

وي تصریح کرد: در تخصیص اعتبارات به استان‌ها، اولویت با مراکزی است که عملکرد مناسبی از نظر اجرای پروژه‌ها داشته‌اند.

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور تاکید کرد: استان فارس بواسطه وسعت، استعداد و ظرفيت‌هاي موجود در بخش منابع ‌طبيعي، داراي جايگاهي ويژه در كشور است که باید نسبت به آن توجه ویژه داشت.

جلالي همچنين با اشاره به نگاه جامع به حوزه‌های آبخیز و ایجاد تعامل بین اجزاء سیستم، برنامه‌ریزی در حوزه‌های آبخیز به منظور مدیریت صحیح را لازمه‌ موفقیت در مدیریت اين حوزه‌ها دانست و گفت: با توجه به حجم گستره سرزمين و با توجه به استعدادهاي مناسب محيطي كشور در اجراي طرح‌هاي آبخيزداري، بهبود روش‌ها و تجربه روش‌هاي جديد، خصوصا اجراي طرح‌ها با مشاركت مردم، ضروري است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: سطح جنگل‌های جهان در قرن بیستم، به 400 میلیون هکتار کاهش يافته و اين مسئله امنیت اکولوژیکی جهان را به مخاطره انداخته است.

جلالی با بیان اینکه 90 درصد کشور ما دارای مناطق خشک و نیمه‌خشک است، افزود: در حال حاضراز 13 اقلیم جهان، 11 اقلیم را در کشور داریم، اما میزان بارندگی ما تنها یک سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر سه برابر متوسط جهانی است.

وي استفاده از طرح‌های دانش بنیان متناسب با نیازهای منابع طبیعی را از دیگر اولویت‌های در پیش رو عنوان کرد و افزود: به نظر مي‌رسد با تلفيق دانش بومي مردم و دانش نوين مي ‌توان برای دستیابی به این هدف و مدیریت جامع‌نگر و سیستمی اقدام كرد.

رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشورهمچنين کاهش کمی و کیفی منابع، آب‌های زیرزمینی، افزایش تبخیر و افزایش بیماری‌های ناشناخته را از دیگر عوارض تخریب منابع طبیعی دانست و گفت: متاسفانه به دليل برداشت بي رويه از منابع زيرزميني آب سالانه شاهد افت سطح اين منابع در کشور هستيم كه در واقع با اين کار پوشش طبيعي و جنگل را حذف مي‌کنيم.

معاون وزير جهادكشاورزي ادامه داد: بر اساس تجربیات بین‌المللی بخشی از درختان بلوط که به بیماری مبتلا می‌شوند را باید در همان عرصه معدوم و امحاء كرد.

جلالي تصريح كرد: این برنامه مورد تایید اكثر گياه پزشكان و اكولوژيست‌ها قرار دارد و تمام آنان متفق‌القول هستند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: در برخی مواقع نیز به جد نیازمند اجرای یک طرح توسعه‌ای هستیم تا از مشکلات مردم کاسته شود که در این زمینه ابتدا باید ببینیم که تا چه اندازه می‌توان خسارات ناشی از این طرح‌ها را کاهش داد و یا آیا می‌توان از راه‌های دیگری استفاده کرد.